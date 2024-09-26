Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суд приговорил фаната к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбление Винисиуса
Мадридский клуб добился справедливости в борьбе с расизмом
Getty Images/Global Images Ukraine
По делу о расистских оскорблениях в адрес игроков "Реала" суд в Пальма-де-Майорка вынес обвинительный приговор фанату, который выкрикивал оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора во время матча против "Мальорки" на стадионе "Сон Муа".
Суд приговорил болельщика к 12 месяцам тюремного заключения при условии, что обвиняемый, который извинился и выразил свое раскаяние в письме Винисиусу, примет участие в программе недискриминации.
Также СУД запретил обвиняемому посещать футбольные матчи в течение трех лет.
Популярное сейчас
- Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет
- Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения
- Тоскливый старт Динамо в ЛЕ, новый кипер для Барсы и вылет Мбаппе. Главные новости за 25 сентября
- Анчелотти с Реалом намерен побить рекорд Барсы 2018 года
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО