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Суд приговорил фаната к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбление Винисиуса

Испания

Мадридский клуб добился справедливости в борьбе с расизмом

Суд приговорил фаната к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбление Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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По делу о расистских оскорблениях в адрес игроков "Реала" суд в Пальма-де-Майорка вынес обвинительный приговор фанату, который выкрикивал оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора во время матча против "Мальорки" на стадионе "Сон Муа".

Суд приговорил болельщика к 12 месяцам тюремного заключения при условии, что обвиняемый, который извинился и выразил свое раскаяние в письме Винисиусу, примет участие в программе недискриминации.

Также СУД запретил обвиняемому посещать футбольные матчи в течение трех лет.

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Источник:
real madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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