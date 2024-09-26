Суд приговорил фаната к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбление Винисиуса

По делу о расистских оскорблениях в адрес игроков "Реала" суд в Пальма-де-Майорка вынес обвинительный приговор фанату, который выкрикивал оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора во время матча против "Мальорки" на стадионе "Сон Муа".

Суд приговорил болельщика к 12 месяцам тюремного заключения при условии, что обвиняемый, который извинился и выразил свое раскаяние в письме Винисиусу, примет участие в программе недискриминации.

Также СУД запретил обвиняемому посещать футбольные матчи в течение трех лет.