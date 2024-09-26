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Барселона проведет важное заседание правления: клуб подводит итоги прошедшего сезона

Испания
Обновлено

Лапорта представит подробный отчет о финансовом состоянии клуба

Барселона проведет важное заседание правления: клуб подводит итоги прошедшего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Felipe Mondino/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Сегодня, 26 сентября, состоится важное заседание правления ФК "Барселона".

Встреча будет посвящена закрытию счетов за предыдущий сезон и завершению формирования бюджета на следующие 12 месяцев.

Ожидается, что президент клуба Жоан Лапорта предоставит подробный отчет о финансовом состоянии клуба, на которое повлияла пандемия COVID-19 и масштабная реконструкция стадиона "Камп Ноу".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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