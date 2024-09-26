Мадридский суд постановил приостановить строительство подземных паркингов возле Сантьяго Бернабеу

Мадридский суд постановил приостановить строительные работы на двух подземных паркингах и тоннеле вблизи стадиона "Сантьяго Бернабеу".

30-й административный суд города удовлетворил иск местной общественной организации AVPB и временно запретил строительство вблизи игровой площадки "Реала".

Суд решил, что соглашение между городским советом и "Реалом" принесло пользу только клубу и нанесло вред окружающей среде из-за вырубки сотни деревьев. А также при заключении концессионного договора на строительство паркингов не было представлено нового экономического обоснования проекта после внесения в него изменений.