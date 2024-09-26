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Мадридский суд постановил приостановить строительство подземных паркингов возле Сантьяго Бернабеу

Испания

Суд решил, что соглашение между городским советом и Реалом принесло пользу только клубу

Мадридский суд постановил приостановить строительство подземных паркингов возле Сантьяго Бернабеу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский суд постановил приостановить строительные работы на двух подземных паркингах и тоннеле вблизи стадиона "Сантьяго Бернабеу".

30-й административный суд города удовлетворил иск местной общественной организации AVPB и временно запретил строительство вблизи игровой площадки "Реала".

Суд решил, что соглашение между городским советом и "Реалом" принесло пользу только клубу и нанесло вред окружающей среде из-за вырубки сотни деревьев. А также при заключении концессионного договора на строительство паркингов не было представлено нового экономического обоснования проекта после внесения в него изменений.

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Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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