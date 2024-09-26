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BMW подарил звездам Реала роскошные авто: Мбаппе, Винисиус и Беллингем выбрали самые дорогие модели

Испания
Обновлено

Новые автомобили от традиционного спонсора клуба

BMW подарил звездам Реала роскошные авто: Мбаппе, Винисиус и Беллингем выбрали самые дорогие модели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" начал новый сезон с новых автомобилей от традиционного спонсора клуба - компании BMW.

Каждый игрок имел возможность выбрать модель по своему вкусу. Самые дорогие и мощные модели достались трем лидерам "Реала":

  • Винисиус Жуниор выбрал BMW i7 M70 xDrive - электромотор мощностью 659 лошадиных сил является самым быстрым из всех, которые выпускает компания. Стоимость такой модели 186 650 евро.
  • Килиан Мбаппе отдал предпочтение BMW XM, стоимостью 179 900 евро. Машина разгоняется до 60 миль в час всего за 3,7 секунды.
  • Джуд Беллингем также сделал выбор в пользу BMW XM, выбрав такую же модель, как и его партнер по команде Мбаппе.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:23
А де стадо обшарпаних.... не бритих та не голених....? Ідіть порадійте за ЕЛІТУ світового футболу ! Лузери....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:23
А де стадо обшарпаних.... не бритих та не голених....? Ідіть порадійте за ЕЛІТУ світового футболу ! Лузери....
Ответить
0
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