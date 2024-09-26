Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
BMW подарил звездам Реала роскошные авто: Мбаппе, Винисиус и Беллингем выбрали самые дорогие модели
Новые автомобили от традиционного спонсора клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" начал новый сезон с новых автомобилей от традиционного спонсора клуба - компании BMW.
Каждый игрок имел возможность выбрать модель по своему вкусу. Самые дорогие и мощные модели достались трем лидерам "Реала":
- Винисиус Жуниор выбрал BMW i7 M70 xDrive - электромотор мощностью 659 лошадиных сил является самым быстрым из всех, которые выпускает компания. Стоимость такой модели 186 650 евро.
- Килиан Мбаппе отдал предпочтение BMW XM, стоимостью 179 900 евро. Машина разгоняется до 60 миль в час всего за 3,7 секунды.
- Джуд Беллингем также сделал выбор в пользу BMW XM, выбрав такую же модель, как и его партнер по команде Мбаппе.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:23
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- Эксперт - о поражении Динамо от Лацио: Сложилась ассоциация, что нам набили рожу и показали наше место
- Барселона хочет заменить травмированного тер Штегена. Клуб может подписать бывшего голкипера Реала
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1