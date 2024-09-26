Иньяки Уильямс - о Нико: Он не жалеет о своем решении остаться в Атлетике

Иньяки Уильямс, правый вингер "Атлетик Бильбао", высказался о решении своего брата и партнера по команде Нико Уильямса остаться в клубе.

"Он не жалеет о своем решении остаться в "Атлетике", Нико говорит, что это лучшее решение, которое он когда-либо принимал. Он очень счастлив в Бильбао, и я надеюсь, что мы сможем играть вместе как можно дольше".

Добавим, что у Нико контракт с "Атлетиком" рассчитан до 30 июня 2027 года. Уильямс в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом.