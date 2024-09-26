Винисиус отреагировал на то, что оскорбившего его фаната приговорили к 12 месяцам тюремного заключения

Суд в Пальма-де-Майорка вынес обвинительный приговор фанату, который выкрикивал оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча против "Мальорки" на стадионе "Сон Муа".

Винисиус в социальной сети Х отреагировал на эту ситуацию:

Добавим, что также суд запретил обвиняемому посещать футбольные матчи в течение трех лет.