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Винисиус отреагировал на то, что оскорбившего его фаната приговорили к 12 месяцам тюремного заключения
Инструкционный суд № 3 вынес приговор болельщику Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine
Суд в Пальма-де-Майорка
Винисиус в социальной сети Х отреагировал на эту ситуацию:
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Добавим, что также суд запретил обвиняемому посещать футбольные матчи в течение трех лет.
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