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Винисиус отреагировал на то, что оскорбившего его фаната приговорили к 12 месяцам тюремного заключения

Испания

Инструкционный суд № 3 вынес приговор болельщику Мальорки

Винисиус отреагировал на то, что оскорбившего его фаната приговорили к 12 месяцам тюремного заключения

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Суд в Пальма-де-Майорка вынес обвинительный приговор фанату, который выкрикивал оскорбления в адрес игрока "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча против "Мальорки" на стадионе "Сон Муа".

Винисиус в социальной сети Х отреагировал на эту ситуацию:

Добавим, что также суд запретил обвиняемому посещать футбольные матчи в течение трех лет.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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