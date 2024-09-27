  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Осасуна — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осасуна — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Осасуна" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Осасуна — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после 7 побед кряду на старте чемпионата попробует добыть и восьмую, что стало бы повторением клубного рекорда.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Соперник каталонцев - "Осасуна" - классический середняк Ла Лиги, который стабильно занимает места с 7-го по 15-е. Памплона 10 из 11 очков в этом сезоне набрала дома, и безусловно "Барсе" она тоже бой даст. Вместе с тем Блауграна традиционно хорошо играет против этого соперника и выиграла все 6 очных матчей.

На кого смотреть? На Ямаля, конечно, он сейчас наряду с Винисиусом — два главных украшения лиги. Ну, и противостояние центрфорвардов, Левандовского и Будимира, тоже обещает интригу.

Кто из ветеранов забьет больше — это мы узнаем в субботу, 28 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Осасуна - Барселона
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Мажоритарный владелец Валенсии находится под следствием за налоговое мошенничество
yellow-arrow
Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024
yellow-arrow
УЕФА наказал Барселону за поведение её болельщиков на матче Лиги чемпионов. В чём причина?
Барселона Осасуна (Памплона) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости