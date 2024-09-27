Осасуна — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после 7 побед кряду на старте чемпионата попробует добыть и восьмую, что стало бы повторением клубного рекорда.

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Соперник каталонцев - "Осасуна" - классический середняк Ла Лиги, который стабильно занимает места с 7-го по 15-е. Памплона 10 из 11 очков в этом сезоне набрала дома, и безусловно "Барсе" она тоже бой даст. Вместе с тем Блауграна традиционно хорошо играет против этого соперника и выиграла все 6 очных матчей.

На кого смотреть? На Ямаля, конечно, он сейчас наряду с Винисиусом — два главных украшения лиги. Ну, и противостояние центрфорвардов, Левандовского и Будимира, тоже обещает интригу.

Кто из ветеранов забьет больше — это мы узнаем в субботу , 28 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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