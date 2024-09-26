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"Он лучший вингер в мире". Левандовский высказался о таланте Барселоны

Испания
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Роберт пожелал успехов Ямалю

"Он лучший вингер в мире". Левандовский высказался о таланте Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о своем партнере по команде Ламине Ямале.

"Он лучший вингер в мире. Ему 17 лет, и впереди у него большое будущее. Я желаю ему успешной карьеры. Главное - оставаться собой и не обращать внимания на внешний шум".

Добавим, что Ямал в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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Роберт Левандовский Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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