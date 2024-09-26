"Он лучший вингер в мире". Левандовский высказался о таланте Барселоны

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о своем партнере по команде Ламине Ямале.

"Он лучший вингер в мире. Ему 17 лет, и впереди у него большое будущее. Я желаю ему успешной карьеры. Главное - оставаться собой и не обращать внимания на внешний шум".