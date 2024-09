Примера. Альварес шокировал Виго, Айосе - Корнелью, Бетис не сильнее главного аутсайдера

Подложили свинью "Матрасникам" составители календаря. Уже в воскресенье у них дерби с "Реалом", но тот сыграл во вторник дома, а команда Симеоне в четверг была вынуждена бегать в Виго.

Чтобы как-то сэкономить силы на главную игру недели, "Атлетико" на "Балаидосе" отдал мяч и бегал пассивно. В первом тайме вообще не бил по воротам.

Наверное, "Матрасники" бы даже проиграли этот матч, если бы не Ян Облак. В первом тайме он красиво парировал удар Аспаса, проводившего 500-й матч за клуб, во втором — отбил попытку Борхи Иглесиаса в упор.

"Атлетико" свои привычные, многослойные атаки начал проводить только после 60-й минуты, да и то без какого-то огня — неопасные удары, забросы в никуда.

Но когда на секундомере была 90-я минута, Гризманн внезапно разразился привычно гениальным забросом в штрафную, куда вовремя вбежал Хулиан Альварес. Типичные "Матрасники".

В таблице после победы у них стало 15 очков, это 3-е место. У "Сельты" - 9 баллов и 9-я строчка.

7-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Альварес, 90

"Сельта": Гуаита — Манкильо (Хави Родригес, 70), Старфельт, Маркос Алонсо — Каррейра, Бельтран, Сотело (Дамиан Родригес, 84), Уго Альварес — Аспас (Мориба, 84), Борха Иглесиас (Дувикас, 76), Сведберг (Альфон, 70)

"Атлетико": Облак — Молина (Корреа, 84), Ле Норман, Хименес, Рейнилду, Симеоне (Рикельме, 65) — Льоренте, Коке (Альварес, 54), Галлахер — Гризманн, Серлот (де Пауль, 65)

Предупреждения: Старфельт, 33. Хави Родригес, 90+1 — Рейнилду, 38, Хименес, 76

"Вильярреал" подтвердил статус претендента на ТОП-5 на поле новичка элиты.

Легко "Желтой субмарине" не было, пришлось даже мяч отдать, да и пропустили первыми — это Жофре Каррерас с рикошетом вогнал мяч в сетку с линии штрафной.

Тем не менее, "Вильярреал" даже без 39-летнего Альбиоля, которому разбили голову в столкновении, вырвал победу.

Героев по сути два. Айосе Перес сперва закмнул подачу, а затем четко пробил низом из-под защитника метров с 22-х. При этом Алекс Баэна в обоих случаях ему ассистировал.

12 - Álex Baena has delivered 12 assists in the Top 5 European Leagues in 2024, more than any other player this year.

"Эспаньол" мог перевернуть ход событий в свою пользу всего раз, но при счете 1:1 удар Велиса заблокировали защитники. Других шансов хозяева не создали, а вот у "Субмарины" напротив моменты еще были.

В таблице после победы у "Вильярреала" стало 14 баллов, это 3-е место. У "Эспаньола" - 7 очков и 14-я позиция.

7-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья Эль Прат"

"Эспаньол" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Жофре, 45+1 — Айосе Перес, 45+6, 63

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера (Серхи Гомес, 46), Оливан (Грагера, 73) — Техеро (Ромеро, 64), Крал, Лосано (Унувар, 73), Жофре (Кардона, 80) — Пуадо, Велис (Чеддира, 72)

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль (Байи, 46), Логан Кошта (Наварро, 74), Кардона — Ахомаш (Терратс, 80), Комесанья (Парехо, 66), Гейе, Баэна (Денис Суарес, 66) — Айосе Перес (Пепе, 74), Барри

Предупреждения: Лосано, 46, Ромеро, 76, Агуадо, 90+1, Пуадо, 90+1, Чеддира, 90+4 — Айосе Перес, 45, Конде, 85, Терратс, 90+1

"Лас-Пальмас" продолжает идти без побед, а "Бетис" хоть и не так плох, но тоже в беде.

Пожалуй, лучший игрок матча — это 20-летний талант канарцев Альберто Молейро. Он забил сам, замкнув прострел Росады, а еще гениальным пасом вывел на ворота Фабио Силву, да только тот сплоховал.

3 - Alberto Moleiro has already scored as many goals in La Liga this season (three goals in seven games) as he did last season (three in 28), as well as scoring back-to-back games for the first time in the competition.