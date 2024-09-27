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Барселона планирует включить клаусулу 500 млн евро в новый контракт с Берналем
17-летний полузащитник получил травму на старте сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет продолжить сотрудничество с Марком Берналем до 2029 года, а также включить в новое соглашение клаусулу в размере 500 миллионов евро. Действующий контракт таланта рассчитан до середины 2026 года.
Берналь получил травму в компенсированное время в матче против "Райо Вальекано" (2:1). Хавбеку диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующую травму латерального мениска. Берналь перенес операцию, а его восстановление продлится около года.
Воспитанника академии в июле перевели в главную команду из молодежной структуры. Берналь выходил в основе в трех матчах Ла Лиги.
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