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Барселона планирует включить клаусулу 500 млн евро в новый контракт с Берналем

Испания
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17-летний полузащитник получил травму на старте сезона

Барселона планирует включить клаусулу 500 млн евро в новый контракт с Берналем

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" хочет продолжить сотрудничество с Марком Берналем до 2029 года, а также включить в новое соглашение клаусулу в размере 500 миллионов евро. Действующий контракт таланта рассчитан до середины 2026 года.

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Берналь получил травму в компенсированное время в матче против "Райо Вальекано" (2:1). Хавбеку диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующую травму латерального мениска. Берналь перенес операцию, а его восстановление продлится около года.

Воспитанника академии в июле перевели в главную команду из молодежной структуры. Берналь выходил в основе в трех матчах Ла Лиги.

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Барселона Марк Берналь
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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