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Решающий гол Альвареса на последних минутах. Сельта - Атлетико 0:1. Видеообзор матча
Мадридцы еле вырвали победу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" одержал минимальную победу в выездном поединке против "Сельты".
На 90-й минуте победу "матрасникам" принёс Хулиан Альварес.
Таким образом, после 7 туров чемпионата Испании "Атлетико" набрал 15 очков и занимает третье место. "Сельта" находится на 10-й строчке, имея в активе 9 баллов.
7-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Атлетико" - 0:1
Гол: Альварес, 90
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