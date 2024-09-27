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Решающий гол Альвареса на последних минутах. Сельта - Атлетико 0:1. Видеообзор матча

Испания

Мадридцы еле вырвали победу

Решающий гол Альвареса на последних минутах. Сельта - Атлетико 0:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" одержал минимальную победу в выездном поединке против "Сельты".

На 90-й минуте победу "матрасникам" принёс Хулиан Альварес.

Таким образом, после 7 туров чемпионата Испании "Атлетико" набрал 15 очков и занимает третье место. "Сельта" находится на 10-й строчке, имея в активе 9 баллов.

7-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Альварес, 90

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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