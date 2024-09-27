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Симеоне: Гризманн и Альварес совместными усилиями принесли нам три очень важных очка
Эль Чоло отдельно отметил двух атакующих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал минимальную победу над "Сельтой" (1:0) в матче седьмого тура Ла Лиги.
"Команда очень хорошо коллективно работает в обороне. За исключением первого тайма в Вальекасе, мы отлично защищаемся. Теперь нам нужно совершенствоваться в атаке, в налаживании партнерских связей. Мы будем стремиться к этому, потому что игроки готовы на все. Сегодня, проявив огромное терпение, мы взяли три очка у соперника, который не проигрывал дома с февраля.
Во втором тайме выходы Родриго, Хулиана, Корреа и появление Льоренте на фланге дали нам больше возможностей. У соперника были свои шансы, но Гризманн и Альварес совместными усилиями принесли нам три очень важных очка", - сказал Симеоне в интервью DAZN.
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