Симеоне: Гризманн и Альварес совместными усилиями принесли нам три очень важных очка

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал минимальную победу над "Сельтой" (1:0) в матче седьмого тура Ла Лиги.

"Команда очень хорошо коллективно работает в обороне. За исключением первого тайма в Вальекасе, мы отлично защищаемся. Теперь нам нужно совершенствоваться в атаке, в налаживании партнерских связей. Мы будем стремиться к этому, потому что игроки готовы на все. Сегодня, проявив огромное терпение, мы взяли три очка у соперника, который не проигрывал дома с февраля.

Во втором тайме выходы Родриго, Хулиана, Корреа и появление Льоренте на фланге дали нам больше возможностей. У соперника были свои шансы, но Гризманн и Альварес совместными усилиями принесли нам три очень важных очка", - сказал Симеоне в интервью DAZN.