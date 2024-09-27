Иньяки Уильямс: Хотел бы провести всю карьеру в Атлетике

30-летний нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс не планирует менять клубную прописку в будущем.

"Я хотел бы быть игроком одного клуба, провести всю свою карьеру в "Атлетике". Это было бы для меня гордостью", - — сказал он в интервью AS.

Уильямс - воспитанник "Атлетика". За первую команду баскского клуба Иньяки выступает с 2014 года, и за это время отличился 101 голом и 61 результативной передачей в 429 матчах.