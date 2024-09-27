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Яго Аспас провел юбилейный, 500-й матч в футболке Сельты

Испания

Настоящая легенда клуба и испанского чемпионата

Яго Аспас провел юбилейный, 500-й матч в футболке Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Сельта" в домашнем матче уступила мадридскому "Атлетико" с минимальным счетом (0:1). Этот поединок стал особенным для капитана хозяев Яго Аспаса.

37-летний форвард провел 500-й поединок в составе "кельтов". Игрок в футболке "Сельты" за это время сумел отметиться 207 голами и 81 результативной передачей. Кроме того, он также является самым результативным футболистом в истории клуба.

Добавим, что Яго Аспас дебютировал за "кельтов" в 2008 году в Сегунде против "Саламанки".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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