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Мажоритарный владелец Валенсии находится под следствием за налоговое мошенничество
Зорио публично обвинил бизнесмена в отмывании денег
Питер Лим, мажоритарный акционер Meriton Holdings и ФК "Валенсия", обвиняется в налоговом мошенничестве и других финансовых махинациях.
Бывший вице-президент клуба Мигель Зорио объявил, что Лим находится под следствием за отмывание денег и фальсификацию документов. Сообщается, что Meriton Holdings получила миллионы евро от "Валенсии" за услуги, которые никогда не были предоставлены.
Испанский клуб не сделал никакого публичного заявления по этому поводу, но сообщается, что Ла Лига проверила счета команды и не нашли никаких доказательств мошенничества.
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