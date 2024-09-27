Флик: Я доволен прогрессом Гави и де Йонга

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о состоянии полузащитников команды Гави и Френки де Йонга.

"Я вижу много положительных моментов на тренировках, доволен прогрессом Френки. У Гави тоже все в порядке. Они увеличивают темп. Они могут помочь нам. Посмотрим со следующей недели".