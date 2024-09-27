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Флик: Я доволен прогрессом Гави и де Йонга
Флик высказался о возвращении двух полузащитников команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о состоянии полузащитников команды Гави и Френки де Йонга.
"Я вижу много положительных моментов на тренировках, доволен прогрессом Френки. У Гави тоже все в порядке. Они увеличивают темп. Они могут помочь нам. Посмотрим со следующей недели".
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 28 сентября. Команда сыграет против "Осасуны" в рамках Ла Лиги.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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