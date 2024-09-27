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Флик: Я доволен прогрессом Гави и де Йонга

Испания
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Флик высказался о возвращении двух полузащитников команды

Флик: Я доволен прогрессом Гави и де Йонга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о состоянии полузащитников команды Гави и Френки де Йонга.

"Я вижу много положительных моментов на тренировках, доволен прогрессом Френки. У Гави тоже все в порядке. Они увеличивают темп. Они могут помочь нам. Посмотрим со следующей недели".

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 28 сентября. Команда сыграет против "Осасуны" в рамках Ла Лиги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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