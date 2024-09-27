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Жюль Кунде покорил мир моды. Для фотосета Jacquemus обмазала футболиста Барсы кремом
Кунде удивил фанатов необычным образом
Getty Images/Global Images Ukraine
Жуль Кунде, правый защитник "Барселоны", снова поразил своих фанатов.
На этот раз футболист стал лицом новой рекламной кампании французского бренда Jacquemus.
????| Jules Koundé backstage for Jacquemus ???? pic.twitter.com/SekONPomcw— EDF Update ???????? (@EDFUpdate) September 26, 2024
Жуль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 00:27
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