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Жюль Кунде покорил мир моды. Для фотосета Jacquemus обмазала футболиста Барсы кремом

Испания
Обновлено

Кунде удивил фанатов необычным образом

Жюль Кунде покорил мир моды. Для фотосета Jacquemus обмазала футболиста Барсы кремом

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Жуль Кунде, правый защитник "Барселоны", снова поразил своих фанатов.

На этот раз футболист стал лицом новой рекламной кампании французского бренда Jacquemus.


Жуль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Жюль Кунде
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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 00:27
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Комментарии 10
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 00:27
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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0
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Вarcelinius
27.09.2024 в 23:46
Мадри@асы, а ну быстро вспомнили Роньку в белом нижнем белье и успокоились.
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1
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 23:01
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
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0
2
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:51
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного. Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
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1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
27.09.2024 в 23:02
Шторм, а в нашій мові немає слова: "слонам" - є слово "складам". Треба писати: читай по складам
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1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
27.09.2024 в 23:03
Хотів написати: слогам.
 
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1
magnum power (БОМЖ)
27.09.2024 в 22:43
колись у модному світі був Бекс, і це виглядало гармонійно і з футболом, і зі смаком. але шо це таке на відео?
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2
1
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KondratCheUa (Чернигов)
27.09.2024 в 22:38
Фу бль!!
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:26
Я не сумнівався... команда педрил.... та збоченців...
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:50
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 22:23Давай ка.цап нах.... Ви ублюдки В догонку тебе крыса кремлевская, нет в украинском слова ублюдок. Более тупого идIота чем ты найти сложно)))
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