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Жюль Кунде покорил модный мир: Футболиста обмазали кремом для фотосессии для Jacquemus

Испания

Кунде удивил фанатов необычным образом

Жюль Кунде покорил модный мир: Футболиста обмазали кремом для фотосессии для Jacquemus

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Жуль Кунде, правый защитник "Барселоны", снова поразил своих фанатов.

На этот раз футболист стал лицом новой рекламной кампании французского бренда Jacquemus.


Жуль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Жюль Кунде
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:26
Я не сумнівався... команда педрил.... та збоченців...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:26
Я не сумнівався... команда педрил.... та збоченців...
Ответить
0
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