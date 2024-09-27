Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жюль Кунде покорил модный мир: Футболиста обмазали кремом для фотосессии для Jacquemus
Кунде удивил фанатов необычным образом
Getty Images/Global Images Ukraine
Жуль Кунде, правый защитник "Барселоны", снова поразил своих фанатов.
На этот раз футболист стал лицом новой рекламной кампании французского бренда Jacquemus.
????| Jules Koundé backstage for Jacquemus ???? pic.twitter.com/SekONPomcw— EDF Update ???????? (@EDFUpdate) September 26, 2024
Жуль в текущем сезоне за "Барселону" сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:26
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Шахтер не справился с аутсайдером. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона
- Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик
- Барселона договорилась о подписании контракта с польским голкипером, который недавно завершил карьеру - СМИ
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1