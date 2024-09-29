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Так засиял Антуан Гризманн: дед-португалец, приглашение на салфетке и обязательная калабаса мате

Испания
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Об одной из величайших звезд сегодняшнего Дерби Мадриленьо

Так засиял Антуан Гризманн: дед-португалец, приглашение на салфетке и обязательная калабаса мате

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале был просто мальчик, который любил пинать мяч.

Когда хорошая погода — то на улице, а как дождь — отец оборудовал ему коридор в доме, и он оттуда выходил разве что поесть.

Географически это был Макон — городок среди бургундских виноградников в 70 км от Лиона.

Конечно, малыш болел за "Ткачей".

Он так хотел играть за них, что едва ли не силой потащил папу на просмотр, когда ему было 8, но их не восприняли всерьез — сказали, что парень слишком мелкий, ему надо расти.

Неприятно, да.

А еще хуже, что в последующие два года то же самое повторили в академиях "Сент-Этьена", "Осера", "Сошо", а в "Меце" аж два раза, причем второй в жесткой форме — мол, ты ешь что-то, а то похож на лилипута.

На дворе было начало нулевых, и футбольная Франция уже разворачивалась от эстетики Платини и Фернандеса к грубой силе Виейра, Макелеле, Диарра.

Паренек из Макона не вписывался никак.

"Я уже не верил, что он станет футболистом. Столько отказов..." - вспоминает его отец Ален.

Вообще он трудился в местной мэрии, и после работы тренировал футбол детей, среди которых и сына.

Почти 200 лет назад предок Алена приехал в Макон из Германии; он был корзинщиком, заработал хорошую славу. Это его фамилию до сих пор носит семья.

Так засиял Антуан Гризманн: дед-португалец, приглашение на салфетке и обязательная калабаса мате - изображение 1
Амару Лопеш (третий слева в нижнем ряду). Фото: maisfutebol.iol.pt

Жену же Ален взял из португальцев, которые в 50-х бежали из страны, когда начались колониальные войны в Мозамбике и Анголе. Никто не хотел за это погибать; аж 1,6 млн человек покинуло страну, и среди них защитник "Пасуш де Феррейра" Амару Лопеш и его дочь Изабель.

Когда парень рос, ему говорили, что у него техника дедушки, но он его не знал; Амару умер рано.

Момент истины внук прожил без него и даже без родителей.

***

Париж, 2005 год. Детский турнир — один из сотен, которые проводят во Франции каждый год.

Малышу было 14, его по-прежнему футболили, и он плохо учился в школе.

Из хорошего - "Монпелье" позволил ему сыграть за себя, но без формы — на турнире он бегал в странной футболке с надписью "Jamaica".

Мог ли он знать, что на трибунах кишело скаутами?

Или что один из них звонит старому другу, дабы тот заехал поздороваться и пропустить по бокалу пива?

"Я как раз прилетел из Южной Америки, где просматривал одного парня, когда мне позвонил товарищ", - говорит Эрик Олатс. "Тот турнир - не мой уровень, я был скаутом первой команды "Реала Сосьедад", а не академии. Я заехал только поздороваться, но мне хватило 10 минут, чтобы влюбиться в его технику. Талант, который я увидел, был интуитивно понятным".

Вместо того, чтобы поехал домой в Байонну, Олатс расспросил о парне — оказалось, он ничей.

Тогда подошел познакомиться лично и как бы невзначай вложил в карман салфетку со словами: "Тебя ждут на просмотре в "Реале Сосьедад" и свой номер телефона:

"Пусть твой отец обязательно мне перезвонит".

Но как он должен был это сделать, если был в Тунисе на отдыхе с мамой?!

Когда же Ален приехал, то сначала подумал, что сына обманули, или еще хуже — хотели похитить.

"Уговорить его привезти сына в Испанию было непросто. Он уже не верил, что из него что-то получится, но проблема была не в парне, а в системе подготовки. Во Франции верили в физическую силу, атлетизм. В Испании мы давали детям больше времени", - говорит Олатс.

Он ни капли не удивился, когда на просмотре парень забил в первом же матче в Бильбао.

Пока шла игра, скаут просматривал его дневник. Малыш хорошо рисовал, и на последней странице изобразил себя, дающего интервью Canal+.

На том рисунке он был с длинными белокурыми волосами — точно как у кумира Павела Недведа.

***

Каждый эмигрант знает — прижиться на чужбине сложнее, чем можно представить.

А каково это в 14 лет?

Антуан отказывался от общежития в слезах и уезжал домой на каждые выходные, что тормозило обучение.

Чтобы ему полегчало, Олатс поселил его у себя в Байонне — это тоже Страна Басков, но французская ее часть. До Сан-Себастьяна оттуда час езды по автобану.

Также это позволило парню продолжить учиться во французской школе, ведь на испанском он тогда не понимал ни черта, и на тренировках все упражнения выполнял последним, повторяя за остальными.

"Подросток нуждался в ласке и совете, так что я был ему отцом, матерью, учителем, всем. Иногда он очень скучал по дому. Повезло, что у него хорошая, уравновешенная семья, это помогало".

Своим самым большим достижением Олатс считает то, что Антуан очно закончил школу, сдал все экзамены.

Также вспоминает, что по дороге в Субьету они постоянно объезжали "Аноэту", стадион "Реала Сосьедад", и парень каждый раз говорил: "Однажды ты увидишь, как я там играю".

Не солгал.

Но еще раньше его вызвали в юношескую сборную Франции, где его никто из ребят не знал, и Антуан неловко сидел в углу, когда к нему подошел Алекс Ляказетт:

"Слушай, тут говорят, что ты испанец. А ты по-французски говоришь вообще?"

***

Чужой по обе стороны границы — так себе опыт.

Зато уже в 16 лет в "Реале Сосьедад" его повысили к резервной команде, а перед сезоном-2009/10 тренер дубля Мехо Кодро посоветовал Гризманна наставнику основы Мартину Ласарте:

"Я сказал, что у этого парня ум, который я видел лишь несколько раз в жизни".

Громкая похвала от боснийца, игравшего со Стоичковым и Гвардиолой.

А уже за тем был фарт — атакующий хав Бинген Эрдозия получил травму, и Антуану высвободилось место. Он отпраздновал это 4 голами в 5 спаррингах.

Как такого не поставить в состав?

Примерно в то время он заговорил на испанском — это так латиноамериканцы повлияли. Тренер Ласарте — защитник выдающегося "Пеньяроля"-1988 — много общался с Гризманном с глазу на глаз, наставлял, показывал. В раздевалке же его взяли под опеку Клаудио Браво и Карлос Буэно.

Команда тогда еще играла в Сегунде, и большого давления не было, однако эти двое были мастерами, у которых Антуан учился быть профи.

"Я рассказывал ему об Уругвае, нашей жизни там, а он всегда внимательно слушал и расспрашивал еще", - вспоминает тренер.

А Браво смеется, что это они приобщили Антуана к клубу любителей мате. Иногда пили его перед матчами, а бывало что и собирались у кого-то дома посмотреть матч "Насьоналя".

Бывалые ребята, они видели, кто и что такое Гризманн.

В первом же матче, когда он вышел в основе в Сегунде против "Уэски", то забил вот это.

А затем отличился еще пять раз, причем точные удары издали стали нормой, как и ассисты на Буэно, Прието, Агиррече.

Такой команде было не место в Сегунде, они немедленно поднялись в элиту.

"Я делал, что мог. Я показывал ему видео его действий, говорил о некоторых деталях. Это был бриллиант, и мне предстояло его отшлифовать", - в голосе Ласарте читается гордость.

***

Летом 2010-го за Антуаном уже выстроилась очередь из французских клубов, но "Ла Реал" не дремал. Новый контракт на 5 лет, хорошая зарплата.

Когда Гризманн дебютировал в Ла Лиге, то сказал: "Моя детская мечта сбылась".

Испанцы навострили уши — почему бы и не пригласить в "Фурию Роху"?

Тем летом Гризманн с Ляказеттом и Какута привели Францию к победе на Евро U-19, но и что с того?

Карьера Антуана в Ла Лиге шла еще лучше. Он забил "Депортиво" головой, а уже через неделю положил шикарный гол "Малаге".

Тогда он еще играл левого атакующего хава, и в матче с "Реалом" его прямым оппонентом был Серхио Рамос, который выдержал, но так устал, что после игры признал: "Это было сложно".

В том и следующем сезонах Гризманн забивал по 7 голов в чемпионате, постепенно укрепляя славу главного молодого таланта лиги.

Для трансфера в действительно большой клуб не хватало какого-то штриха, импульса.

Судьба все устроила, само собой.

***

В октябре 2012-го Франция играла с Норвегией стыки за место на Евро U-21, и после домашней победы 1:0 в Гавре Мвила, Мавинга, Ньянг, Бен-Йеддер и Гризманн ушли в "самоволку" - репортеры застукали их пьяных в ночном клубе в Париже, что в 200 км.

На утро, когда пришла пора лететь в Осло, они вернулись, и тренер Эрик Момбертс промолчал.

А уже на 30-й минуте ответного матча Франция горела 0:3.

Когда они вылетели, дома начался переполох, тренера выгнали, всем впаяли по году дисквалификации от сборных.

Кто-то, как Мавинга или Мвила, обиделся и так никем не стал. Бен-Йеддер не смог покончить с тусовками, и сейчас его судят за домогательства.

Ну, а Гризманн стал работать еще больше и настойчивее.

К нему стучали федерации Испании и Португалии, предлагали заиграться немедленно, но он просил подождать. За тот год его результативность в "Ла Реале" выросла вдвое, он затянул клуб в ЛЧ, а еще основал детский турнир в Маконе для мальчишек U-8 и U-12. Сам покупал призы, сам награждал и сам собирал мусор по вечерам, когда все заканчивалось.

"Я знаю Антуана, он может говорить обо всем, кроме того, что его действительно тревожит. И о той дискотеке он не вспомнил ни разу", - говорит его мама.

Вместо того чтобы говорить, он делом показывал, что не такой.

Дидье Дешам и Диего Симеоне сами пробрались наверх окольными путями, и они оценили. То, что было дальше с их помощью — большая история.

397 матчей и 184 гола за "Атлетико", 137 матчей и 44 гола за Францию, 102 матча и 35 голов за "Барселону", хотя это и была ошибка — какая разница, если он снова поднялся?

Даже в 33 года Гризманн остается главным в "Атлетико", который покупает нападающих за 70-100 млн, ведь цифры — всегда маскарад.

А что под ними?

"Интуитивно понятный талант" - таким был Гризу и таким остается. Изменилось разве что его восприятие: мальчик, в которого никто не верил, вырос мужчиной, в которого верят, даже когда напротив "Реал".

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