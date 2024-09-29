Так засиял Антуан Гризманн: дед-португалец, приглашение на салфетке и обязательная калабаса мате

В начале был просто мальчик, который любил пинать мяч.

Когда хорошая погода — то на улице, а как дождь — отец оборудовал ему коридор в доме, и он оттуда выходил разве что поесть.

Географически это был Макон — городок среди бургундских виноградников в 70 км от Лиона.

Конечно, малыш болел за "Ткачей".

Он так хотел играть за них, что едва ли не силой потащил папу на просмотр, когда ему было 8, но их не восприняли всерьез — сказали, что парень слишком мелкий, ему надо расти.

Неприятно, да.

•1998 Griezmann previo al Mundial pide autógrafos a @ThierryHenry, Zidane y Barthez



• 2018 @AntoGriezmann jugará un Mundial pic.twitter.com/dhxyvrkbQq — George Olmos (@George_Olmos) June 11, 2018

А еще хуже, что в последующие два года то же самое повторили в академиях "Сент-Этьена", "Осера", "Сошо", а в "Меце" аж два раза, причем второй в жесткой форме — мол, ты ешь что-то, а то похож на лилипута.

На дворе было начало нулевых, и футбольная Франция уже разворачивалась от эстетики Платини и Фернандеса к грубой силе Виейра, Макелеле, Диарра.

Паренек из Макона не вписывался никак.

"Я уже не верил, что он станет футболистом. Столько отказов..." - вспоминает его отец Ален.

Вообще он трудился в местной мэрии, и после работы тренировал футбол детей, среди которых и сына.

Почти 200 лет назад предок Алена приехал в Макон из Германии; он был корзинщиком, заработал хорошую славу. Это его фамилию до сих пор носит семья.



Амару Лопеш (третий слева в нижнем ряду). Фото: maisfutebol.iol.pt Амару Лопеш (третий слева в нижнем ряду). Фото: maisfutebol.iol.pt

Жену же Ален взял из португальцев, которые в 50-х бежали из страны, когда начались колониальные войны в Мозамбике и Анголе. Никто не хотел за это погибать; аж 1,6 млн человек покинуло страну, и среди них защитник "Пасуш де Феррейра" Амару Лопеш и его дочь Изабель.

Когда парень рос, ему говорили, что у него техника дедушки, но он его не знал; Амару умер рано.

Момент истины внук прожил без него и даже без родителей.

***

Париж, 2005 год. Детский турнир — один из сотен, которые проводят во Франции каждый год.

Малышу было 14, его по-прежнему футболили, и он плохо учился в школе.

Из хорошего - "Монпелье" позволил ему сыграть за себя, но без формы — на турнире он бегал в странной футболке с надписью "Jamaica".

Si hier j'ai realisé mon rêve, c'est en partie grâce à eux! Alors MERCI papa et maman pour TOUT ! #Papa #Maman #Love pic.twitter.com/1b5QwJBymj — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 6, 2014

Мог ли он знать, что на трибунах кишело скаутами?

Или что один из них звонит старому другу, дабы тот заехал поздороваться и пропустить по бокалу пива?

"Я как раз прилетел из Южной Америки, где просматривал одного парня, когда мне позвонил товарищ", - говорит Эрик Олатс. "Тот турнир - не мой уровень, я был скаутом первой команды "Реала Сосьедад", а не академии. Я заехал только поздороваться, но мне хватило 10 минут, чтобы влюбиться в его технику. Талант, который я увидел, был интуитивно понятным".

Вместо того, чтобы поехал домой в Байонну, Олатс расспросил о парне — оказалось, он ничей.

Тогда подошел познакомиться лично и как бы невзначай вложил в карман салфетку со словами: "Тебя ждут на просмотре в "Реале Сосьедад" и свой номер телефона:

"Пусть твой отец обязательно мне перезвонит".

Но как он должен был это сделать, если был в Тунисе на отдыхе с мамой?!

Antoine Griezmann as a teen at Real Sociedad pic.twitter.com/pBlcYxuBFe — VintageFooty (@VintageFooty) July 8, 2016

Когда же Ален приехал, то сначала подумал, что сына обманули, или еще хуже — хотели похитить.

"Уговорить его привезти сына в Испанию было непросто. Он уже не верил, что из него что-то получится, но проблема была не в парне, а в системе подготовки. Во Франции верили в физическую силу, атлетизм. В Испании мы давали детям больше времени", - говорит Олатс.

Он ни капли не удивился, когда на просмотре парень забил в первом же матче в Бильбао.

Пока шла игра, скаут просматривал его дневник. Малыш хорошо рисовал, и на последней странице изобразил себя, дающего интервью Canal+.

На том рисунке он был с длинными белокурыми волосами — точно как у кумира Павела Недведа.

***

Каждый эмигрант знает — прижиться на чужбине сложнее, чем можно представить.

А каково это в 14 лет?

Антуан отказывался от общежития в слезах и уезжал домой на каждые выходные, что тормозило обучение.

Чтобы ему полегчало, Олатс поселил его у себя в Байонне — это тоже Страна Басков, но французская ее часть. До Сан-Себастьяна оттуда час езды по автобану.

Также это позволило парню продолжить учиться во французской школе, ведь на испанском он тогда не понимал ни черта, и на тренировках все упражнения выполнял последним, повторяя за остальными.

"Подросток нуждался в ласке и совете, так что я был ему отцом, матерью, учителем, всем. Иногда он очень скучал по дому. Повезло, что у него хорошая, уравновешенная семья, это помогало".

Con 13 años, cuando estaba haciendo las pruebas para el Montepellier en un torneo en París, Éric Olhats (ojeador de la Real en el País Vasco francés) vio que era “un chico especial, es diferente”. Tras ese torneo Griezmann comenzaría su etapa en la Real Sociedad. pic.twitter.com/pfYnBLEb7d — Atleti Táctico ???? (@atletitactico) May 19, 2024

Своим самым большим достижением Олатс считает то, что Антуан очно закончил школу, сдал все экзамены.

Также вспоминает, что по дороге в Субьету они постоянно объезжали "Аноэту", стадион "Реала Сосьедад", и парень каждый раз говорил: "Однажды ты увидишь, как я там играю".

Не солгал.

Но еще раньше его вызвали в юношескую сборную Франции, где его никто из ребят не знал, и Антуан неловко сидел в углу, когда к нему подошел Алекс Ляказетт:

"Слушай, тут говорят, что ты испанец. А ты по-французски говоришь вообще?"

J'aime à me rappeler que Loic Nego, qui fait plutôt un bon match contre nous ce soir, a remporté l'Euro u19 avec Griezmann, Lacazette et Kakuta... Sacrée génération ! #HACPSG pic.twitter.com/fVOj873giO — Hugo Bouchara (@hugo_bchra) August 16, 2024

***

Чужой по обе стороны границы — так себе опыт.

Зато уже в 16 лет в "Реале Сосьедад" его повысили к резервной команде, а перед сезоном-2009/10 тренер дубля Мехо Кодро посоветовал Гризманна наставнику основы Мартину Ласарте:

"Я сказал, что у этого парня ум, который я видел лишь несколько раз в жизни".

Громкая похвала от боснийца, игравшего со Стоичковым и Гвардиолой.

А уже за тем был фарт — атакующий хав Бинген Эрдозия получил травму, и Антуану высвободилось место. Он отпраздновал это 4 голами в 5 спаррингах.

Как такого не поставить в состав?

⚽ Ballon d'Or 2023 namizədləri arasında bir zamanlar 2009-cu ildə Real Sociedad formasını tərlətmiş Antoinne Griezmann'ı da görürük. Atletico Madrid tarixinin ən məhsuldar futbolçusu olmağına cəmi 15 qol qalıb!#dribblingaz #azerbaycan #antoinnegriezmann pic.twitter.com/83U8j38FNo — Dribbling (@dribblingco) September 6, 2023

Примерно в то время он заговорил на испанском — это так латиноамериканцы повлияли. Тренер Ласарте — защитник выдающегося "Пеньяроля"-1988 — много общался с Гризманном с глазу на глаз, наставлял, показывал. В раздевалке же его взяли под опеку Клаудио Браво и Карлос Буэно.

Команда тогда еще играла в Сегунде, и большого давления не было, однако эти двое были мастерами, у которых Антуан учился быть профи.

"Я рассказывал ему об Уругвае, нашей жизни там, а он всегда внимательно слушал и расспрашивал еще", - вспоминает тренер.

А Браво смеется, что это они приобщили Антуана к клубу любителей мате. Иногда пили его перед матчами, а бывало что и собирались у кого-то дома посмотреть матч "Насьоналя".

Бывалые ребята, они видели, кто и что такое Гризманн.

В первом же матче, когда он вышел в основе в Сегунде против "Уэски", то забил вот это.

А затем отличился еще пять раз, причем точные удары издали стали нормой, как и ассисты на Буэно, Прието, Агиррече.

Такой команде было не место в Сегунде, они немедленно поднялись в элиту.

"Я делал, что мог. Я показывал ему видео его действий, говорил о некоторых деталях. Это был бриллиант, и мне предстояло его отшлифовать", - в голосе Ласарте читается гордость.

***

Летом 2010-го за Антуаном уже выстроилась очередь из французских клубов, но "Ла Реал" не дремал. Новый контракт на 5 лет, хорошая зарплата.

Когда Гризманн дебютировал в Ла Лиге, то сказал: "Моя детская мечта сбылась".

Испанцы навострили уши — почему бы и не пригласить в "Фурию Роху"?

Тем летом Гризманн с Ляказеттом и Какута привели Францию к победе на Евро U-19, но и что с того?

Карьера Антуана в Ла Лиге шла еще лучше. Он забил "Депортиво" головой, а уже через неделю положил шикарный гол "Малаге".

Тогда он еще играл левого атакующего хава, и в матче с "Реалом" его прямым оппонентом был Серхио Рамос, который выдержал, но так устал, что после игры признал: "Это было сложно".

В том и следующем сезонах Гризманн забивал по 7 голов в чемпионате, постепенно укрепляя славу главного молодого таланта лиги.

Для трансфера в действительно большой клуб не хватало какого-то штриха, импульса.

Судьба все устроила, само собой.

***

В октябре 2012-го Франция играла с Норвегией стыки за место на Евро U-21, и после домашней победы 1:0 в Гавре Мвила, Мавинга, Ньянг, Бен-Йеддер и Гризманн ушли в "самоволку" - репортеры застукали их пьяных в ночном клубе в Париже, что в 200 км.

На утро, когда пришла пора лететь в Осло, они вернулись, и тренер Эрик Момбертс промолчал.

А уже на 30-й минуте ответного матча Франция горела 0:3.

Когда они вылетели, дома начался переполох, тренера выгнали, всем впаяли по году дисквалификации от сборных.

Le sélectionneur Erick Mombaerts est ensuite démis de ses fonctions en octobre 2012, à la suite de la non-qualification des Bleuets à l'Euro espoirs 2013, ternie par la célèbre virée nocturne de 5 d'entre eux : M'Vila, Griezmann, Mavinga, M'Baye Niang et Ben Yedder. pic.twitter.com/aB8HS2rQWd — Julinho (@julinhopchr) June 29, 2022

Кто-то, как Мавинга или Мвила, обиделся и так никем не стал. Бен-Йеддер не смог покончить с тусовками, и сейчас его судят за домогательства.

Ну, а Гризманн стал работать еще больше и настойчивее.

К нему стучали федерации Испании и Португалии, предлагали заиграться немедленно, но он просил подождать. За тот год его результативность в "Ла Реале" выросла вдвое, он затянул клуб в ЛЧ, а еще основал детский турнир в Маконе для мальчишек U-8 и U-12. Сам покупал призы, сам награждал и сам собирал мусор по вечерам, когда все заканчивалось.

"Я знаю Антуана, он может говорить обо всем, кроме того, что его действительно тревожит. И о той дискотеке он не вспомнил ни разу", - говорит его мама.

Вместо того чтобы говорить, он делом показывал, что не такой.

Дидье Дешам и Диего Симеоне сами пробрались наверх окольными путями, и они оценили. То, что было дальше с их помощью — большая история.

397 матчей и 184 гола за "Атлетико", 137 матчей и 44 гола за Францию, 102 матча и 35 голов за "Барселону", хотя это и была ошибка — какая разница, если он снова поднялся?

Даже в 33 года Гризманн остается главным в "Атлетико", который покупает нападающих за 70-100 млн, ведь цифры — всегда маскарад.

А что под ними?

"Интуитивно понятный талант" - таким был Гризу и таким остается. Изменилось разве что его восприятие: мальчик, в которого никто не верил, вырос мужчиной, в которого верят, даже когда напротив "Реал".