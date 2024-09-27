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Президент Ла Лиги: ФИФА создает календарь, даже не консультируясь с другими

Испания
Обновлено

Тебас поддерживает игроков, которые выступают против плотного графика матчей

Президент Ла Лиги: ФИФА создает календарь, даже не консультируясь с другими

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, высказался о расширенном календаре матчей.

"Мы не думаем о психологическом состоянии игроков, которые не могут выдержать такой ритм соревнований.

ФИФА организует календарь и она должна искать решение. Она создает календарь, даже не консультируясь с другими, не говоря уже о том, чтобы договариваться, хотя именно это она и должна делать. Мы считаем, что определенные турниры нужно сократить, а в некоторые вообще убрать".

Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

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ФИФА Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 00:17
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
28.09.2024 в 00:17
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Вarcelinius
28.09.2024 в 00:00
Убрать нах эту сраную лигу наций и сделать прежним формат еврокубков и всё станет на свои места. И игрокам легче и болелы не в обиде. Я б ещё соревнования сборных отменил.
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Spokoyno (Київ)
27.09.2024 в 23:31
Цікаво, а хто обирає то УЄВА та ФІФА Спочатку приводити за різні пундики туди людей, щоб вони допомагали розвивати футбол.. читай підіймати грубі гроші, а потім сварити їх Що кортілося отримати просто купу бабла, а що доведеться влаштовувати футбольні шоу заради цього чогось не подумали.
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