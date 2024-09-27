Президент Ла Лиги: ФИФА создает календарь, даже не консультируясь с другими

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, высказался о расширенном календаре матчей.

"Мы не думаем о психологическом состоянии игроков, которые не могут выдержать такой ритм соревнований.

ФИФА организует календарь и она должна искать решение. Она создает календарь, даже не консультируясь с другими, не говоря уже о том, чтобы договариваться, хотя именно это она и должна делать. Мы считаем, что определенные турниры нужно сократить, а в некоторые вообще убрать".