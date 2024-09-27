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Президент Ла Лиги: ФИФА создает календарь, даже не консультируясь с другими
Тебас поддерживает игроков, которые выступают против плотного графика матчей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, высказался о расширенном календаре матчей.
"Мы не думаем о психологическом состоянии игроков, которые не могут выдержать такой ритм соревнований.
ФИФА организует календарь и она должна искать решение. Она создает календарь, даже не консультируясь с другими, не говоря уже о том, чтобы договариваться, хотя именно это она и должна делать. Мы считаем, что определенные турниры нужно сократить, а в некоторые вообще убрать".
Добавим, что ранее профсоюз футболистов подал жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.
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