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Щенсны будет иметь в Барселоне роль второго голкипера - источник
Но будет бороться за место в старте
Фото: Getty Images
СМИ активно сообщают, что вскоре польский голкипер Войцех Щенсны подпишет контракт с "Барселоной". По информации испанского журналиста Маттео Моретто, игрок будет иметь в команде роль второго голкипера.
Сейчас место в стартовом составе будет принадлежать Иньяки Пеньи. Однако, Щенсны имеет большую мотивацию бороться за звание основого вратаря.
Напомним, в матче 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе" (1:0) вратарь "католонцев" Марк-Андре тер Штеген получил травму сухожилия правого колена. Срок восстановления продлится 7-8 месяцев.
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