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Щенсны будет иметь в Барселоне роль второго голкипера - источник

Испания

Но будет бороться за место в старте

Щенсны будет иметь в Барселоне роль второго голкипера - источник

Фото: Getty Images

Новина українською

СМИ активно сообщают, что вскоре польский голкипер Войцех Щенсны подпишет контракт с "Барселоной". По информации испанского журналиста Маттео Моретто, игрок будет иметь в команде роль второго голкипера.

Сейчас место в стартовом составе будет принадлежать Иньяки Пеньи. Однако, Щенсны имеет большую мотивацию бороться за звание основого вратаря.

Читайте такжеТер Штеген успешно перенес операцию на правом колене

Напомним, в матче 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе" (1:0) вратарь "католонцев" Марк-Андре тер Штеген получил травму сухожилия правого колена. Срок восстановления продлится 7-8 месяцев.

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Источник:
Football España
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
28.09.2024 в 13:51
Второго голкипера... ой насмешили. Уце б я пошёл в Барсу сидеть на лавку после Ювентуса? хахахахаха! Эпическая дурь, звідселя лунає.!
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Комментарии 1
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Вarcelinius
28.09.2024 в 13:51
Второго голкипера... ой насмешили. Уце б я пошёл в Барсу сидеть на лавку после Ювентуса? хахахахаха! Эпическая дурь, звідселя лунає.!
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