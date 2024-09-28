Щенсны будет иметь в Барселоне роль второго голкипера - источник

СМИ активно сообщают, что вскоре польский голкипер Войцех Щенсны подпишет контракт с "Барселоной". По информации испанского журналиста Маттео Моретто, игрок будет иметь в команде роль второго голкипера.

Сейчас место в стартовом составе будет принадлежать Иньяки Пеньи. Однако, Щенсны имеет большую мотивацию бороться за звание основого вратаря.

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Напомним, в матче 7-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе" (1:0) вратарь "католонцев" Марк-Андре тер Штеген получил травму сухожилия правого колена. Срок восстановления продлится 7-8 месяцев.