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Осасуна - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Восьмая подряд победа Барсы? – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" после 7 побед в стартовых 7 турах приедет на "Эль Садар", где "Осасуна" в этом сезоне выступает тоже очень эффективно. Легкой прогулки каталонцам точно ждать не стоит, но, конечно, это не отменяет ее фаворитизма. Команда Ганси Флика подэкономила силы в четверг с "Хетафе", приберегла Педри и, думается, "Осасуну" ждет монотонная осада уже со старта.
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Чемпионат Испании, восьмой тур
28 сентября 2024. Памплона, "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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