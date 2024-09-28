Осасуна - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" после 7 побед в стартовых 7 турах приедет на "Эль Садар", где "Осасуна" в этом сезоне выступает тоже очень эффективно. Легкой прогулки каталонцам точно ждать не стоит, но, конечно, это не отменяет ее фаворитизма. Команда Ганси Флика подэкономила силы в четверг с "Хетафе", приберегла Педри и, думается, "Осасуну" ждет монотонная осада уже со старта.

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Чемпионат Испании, восьмой тур

28 сентября 2024. Памплона, "Эль Садар"

"Осасуна" 22:00 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Осасуна - Барселона Смотреть трансляцию