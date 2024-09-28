Анчелотти – о результатах команды после появления Мбаппе: В прошлом сезоне его не было и у нас все получилось

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, как справляется "Реал" в новом сезоне:

"Мы привыкли играть без Мбаппе, в прошлом сезоне его не было и у нас все получилось. Мы становимся лучше. В прошлой игре мы забили много голов. Это правильный путь. Завтрашняя игра очень важна.

Мадридский "Атлетико" жалуется на меньше отдыха? Я их понимаю. С нами такое тоже случалось много раз.

"Атлетико Мадрид" в этом сезоне лучше, чем в прошлом. Они подписали хороших игроков. Они будут бороться за Ла Лигу с нами и "Барселоной". Мы знаем, что это самая сложная игра. Мы не можем предсказать, что произойдет завтра. У нас есть план, посмотрим, сможем ли мы осуществить задуманное.

Также Анчелотти поделился своими мыслями о предстоящем Золотом мяче.

Думаю, Винисиус выиграет, но если нет, ничего не произойдет. Мы пойдем дальше, и Винисиус тоже. Но я думаю, что он этого заслуживает".