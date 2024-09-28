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Сильва – о Ямале: Он не похож ни на кого
Полагает, что испанец может стать одним из лучших футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Бывший атакующий полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Давид Сильва поделился мнением о вингере "Барселоны" Ламине Ямале.
"Он не похож ни на кого. Это очень молодой футболист, но он играет с огромной уверенностью в себе. Будем надеяться, что так будет и дальше, потому что имеет потенциал стать одним из лучших в истории. Хотя мы знаем, что поддерживать этот уровень сложно. Но он имеет огромный талант и мастерство", — сказал Сильва.
Напомним, за этот сезон Ямаль сыграл в восьми играх, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.
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