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Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Сельта" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков и "Жирона" приедут в Виго, чтобы попытаться добыть первую победу в пяти матчах. Да-да, у каталонцев плохая серия.

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С другой стороны, у "Сельты" дела тоже идут неважно. В последних пяти матчах команда добыла только 1 победу при 4 поражениях. "Кельты" играют шашки наголо — у них третья лучшая атака Ла Лиги, но вторая худшая защита.

Лидер "Сельты" - Яго Аспас; такого бомбардира очень не хватает нынешней "Жироне". С другой стороны, у каталонцев в целом все еще более опытный состав, и Цыганков — одна из опций, на которых очень рассчитывает Мичел.

Удастся ли украинцу оправдать доверие тренера — узнаем в воскресенье, 29 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 15:00 по Киеву.

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