Атлетико — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Атлетико" и "Реал" еще не проигрывали на старте Ла Лиги, но все же уступают в таблице "Барсе", которая идет вообще без осечек.

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Очный матч мадридских грандов — это всегда интригующе. В прошлом сезоне только "Атлетико" удавалось побеждать "Реал", который по итогу выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов. При этом летом "Матрасники" еще и потратили больше всех в Испании, а вот главное усиление "Реала" Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы и в дерби не сыграет.

Главный козырь "Атлетико" по-прежнему его оборона — он не пропустил в 5 из 6 последних туров. "Реал" же наоборот много забивает (16 голов) и в новом сезоне только дважды забил менее двух мячей за матч.

Кто же в итоге победит, коса или камень, - узнаем в воскресенье , 29 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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