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Атлетико — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Атлетико" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates
"Атлетико" и "Реал" еще не проигрывали на старте Ла Лиги, но все же уступают в таблице "Барсе", которая идет вообще без осечек.
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Очный матч мадридских грандов — это всегда интригующе. В прошлом сезоне только "Атлетико" удавалось побеждать "Реал", который по итогу выиграл и Ла Лигу, и Лигу чемпионов. При этом летом "Матрасники" еще и потратили больше всех в Испании, а вот главное усиление "Реала" Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы и в дерби не сыграет.
Главный козырь "Атлетико" по-прежнему его оборона — он не пропустил в 5 из 6 последних туров. "Реал" же наоборот много забивает (16 голов) и в новом сезоне только дважды забил менее двух мячей за матч.
Кто же в итоге победит, коса или камень, - узнаем в воскресенье, 29 сентября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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