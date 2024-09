Примера. Первая победа Хетафе, второй успех Ла Реала, Хамес начинает с ничьей

Всего лишь вторая победа в лиге для "Реала Сосьедад".

В принципе, все по делу. "Валенсию" мы на поле видели только во втором тайме, когда Пепелу пробивал опасно (спас Ремиро), а Тарреха вместо удара головой в упор исполнил нечто невнятное плечом.

Все остальное время на поле были только баски — они придумывали, атаковали, пробивали.

Кубо открыл счет в идеально расчерченной атаке уже на 8-й минуте — ему слева ассистировал Серхио Гомес.

1 - @RealSociedadEN ????⚪️ attacker, Takefusa Kubo ????????, who scored his 24th @LaLigaEn goal today, has become the Japanese player with the most appearances in the history of the competition (167) surpassing Takashi Inui's record (166). Samurai. pic.twitter.com/Ho8TxFgxHP — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2024

Во втором тайме "Сосьедад" мог 3-4 раза закрывать игру, но всякий раз Оскарссону, Сучичу, Агеру не хватало "инстинкта убийцы".

В итоге ждать второго гола пришлось аж до 80-й минуты, когда Серхио Гомес запустил контратаку 2 в 1, и Браис не пожадничал — отдал Оскарссону на пустые ворота.

В таблице после победы у "Реала Сосьедад" стало 8 очков, у "Валенсии" осталось 5.

8-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Кубо, 8, Оскарссон, 80, 90+3

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Элустондо, 85), Субельдия, Агер, Хави Лопес — Кубо (Магунаселайя, 85), Субименди, Сучич (Браис Мендес, 75), Серхио Гомес — Барренечеа (Турьентес, 60), Оярсабаль (Оскарссон, 61)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Тарреха, Васкес (Коррея, 37) — Диего Лопес (Канос, 62), Пепелу (Барренечеа, 77), Гильямон (Алмейда, 77), Риоха — Герра (Дани Гомес, 62), Дуро

Свою первую победу в новом чемпионате "Хетафе" добыл в максимально доминирующем ключе. 8:1 по ударам в створ ворот!

Глобально "Алавес" имел только один шанс включиться в матч — перед перерывом он претендовал на пенальти, но ВАР справедливо его отменил.

Все остальное время на поле был только "Хетафе", который наиграл на 5-6 голов, но напоролся на почти гениальную игру вратаря Сиверы, который отразил выходы на ворота Уче и Карлеса Переса, мощный выстрел Рико с линии штрафной. Беррокаль же головой сам чуть-чуть промазал.

По итогу забить вышло только у двоих — Арамбарри со штрафного помог рикошет, а Милья реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

2 - Getafe's Mauro Arambarri has scored two goals in total in his last four LaLiga games, after failing to score in his previous 66 games in the competition. Inspired. pic.twitter.com/ZvKaIYDc1S — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2024

Остро не хватает бомбардира "Хетафе", Борхе Майоралю надо быстрее набирать форму после травмы.

Пока в таблице у синих 7 очков, у "Алавеса" - 10.

8-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Алавес" - 2:0

Голы: Арамбарри, 42, Милья, 58 (с пенальти)

"Хетафе": Сория — Даконам, Беррокаль, Альдерете, Рико — Карлес Перес, Арамбарри (Аберден, 89), Милья, Сола (Иглесиас, 70) — Уче (Альваро, 89), Йылдырым (Майораль, 74)

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар (Ману Санчес, 55), Седлар (Моуриньо, 55), Диарра — Жордан, Бенавидес (Бланко, 55) — Висенте, Стоичков, Мартин (Кике, 46) — Тони Мартинес (Вильялибре, 69)

Предупреждения: Сола,67, Арамбарри, 78, Альваро, 90+2 — Абгар, 31, Бенавидес, 45, Сивера, 62, Бланко, 70, Кике, 81, Висенте, 90+3

Хамес Родригес впервые вышел в старте "Райо", и на пользу это команде не пошло — она не одолела одного из новичков элиты.

Хотя играли "Молнии" интереснее и острее, это факт.

Они открыли счет благодаря перехвату и качественному проходу с ударом от Серхио Камельо.

Во втором тайме де Фрутос удвоил счет, но из минимального офсайда. И почти сразу "Леганес" забил из ничего — Розье отборолся на фланге и прострелил на Круса, у которого в этом сезоне ну очень идет удар.

При равном счете "Лега" имел еще один шанс — это Серхио Гонсалес головой не пробил Баталью, но "Райо" все равно создавал больше. Удар Альваро Гарсии Дмитрович вытащил чудом, да и попытка де Фрутоса с разворота была максимально опасной. И это не говоря уже об общем игровом доминировании - "Райо" постоянно атаковал, был на мяче.

James Rodriguez almost scores a great goal but it's saved by Marko Dmitrovic ???????????????????? pic.twitter.com/0yCI2qP8IB — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 28, 2024

В таблице у мадридцев после сегодняшнего 10 очков, у "Огурцов" - 8.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Леганес" - 1:1

Голы: Камельо, 8 — Крус, 55

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Мумин, Балью — Унаи Лопес, Сисс (Валентин, 63) — де Фрутос (Трехо, 80), Хамес Родригес (Паласон, 64), Альваро Гарсия (Эмбарба, 74) — Камельо (Нтека, 64)

"Леганес": Дмитрович — Розье, Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес — Сиссе (Брашанац, 64), Тапиа — Крус (Франкеса, 85), Роберто Лопес, Альти (Оскар, 74) — Алле (де ла Фуэнте, 74)

Предупреждения: Хамес Родригес, 57, Эмбарба, 90+4 — Тапиа, 27