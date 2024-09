Примера. Осасуна — Барселона 4:2. Конец победной серии Флика

"Барселона" впервые в сезоне проиграла в рамках Ла Лиги — и счет абсолютно по игре.

Ганси Флика можно понять — график плотный, он хотел дать отдых части основы, и так на лавке оказались Ямаль, Рафинья, Иньиго, Бальде. Вкупе с травмами Гави, Френки, Араухо, Кристенсена, Ольмо, Фермина, тер Штегена это ослабило состав "Барсы" до неузнаваемости.

За весь первый тайм она даже по воротам не пробила — представляете такое?

Вместо привычных атак "Барса" пропускала акции соперника. На 18-й минуте Сарагоса пробежал флангом Кунде и навесил точно на Будимира — это 1:0.

0.05 - #Barcelona have completed their first half with their second lowest expected goals tally in a @LaLigaEn match since at least the 2010/11 campaign (0.05, as in April 2011 vs Villarreal), second only to 0.01 vs Eibar in May 2021. Shortage. pic.twitter.com/PzpfNbwD5E