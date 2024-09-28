Примера. Осасуна — Барселона 4:2. Конец победной серии Флика

"Барселона" впервые в сезоне проиграла в рамках Ла Лиги — и счет абсолютно по игре.

Ганси Флика можно понять — график плотный, он хотел дать отдых части основы, и так на лавке оказались Ямаль, Рафинья, Иньиго, Бальде. Вкупе с травмами Гави, Френки, Араухо, Кристенсена, Ольмо, Фермина, тер Штегена это ослабило состав "Барсы" до неузнаваемости.

За весь первый тайм она даже по воротам не пробила — представляете такое?

Вместо привычных атак "Барса" пропускала акции соперника. На 18-й минуте Сарагоса пробежал флангом Кунде и навесил точно на Будимира — это 1:0.

0.05 - #Barcelona have completed their first half with their second lowest expected goals tally in a @LaLigaEn match since at least the 2010/11 campaign (0.05, as in April 2011 vs Villarreal), second only to 0.01 vs Eibar in May 2021. Shortage. pic.twitter.com/PzpfNbwD5E — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2024

На 28-й минуте Брайан уже сам убежал в контратаку, легко оббежал Серхи Домингеса, обыграл Пенью и закатил мяч в ворота — 2:0.

В начале второго тайма было видно, что Флик мощно поговорил с командой в перерыве. Даже без замен "Барса" подняла темп, создала пару острых моментов. Если и был период, когда она могла вернуться в матч, то именно около 55-й минуты, но Левандовский и Ферран не забили с близкого расстояния, а курьезного мяча Пау Виктора, лучшего бомбардира "Барсы-Б" в прошлом сезоне, не хватило.

Да, он использовал ошибку Эрреры, но уже на 70-й минуте "Осасуна" убежала в дежурную контратаку, и беспомощный на таком уровне Серхи сбил Будимира. Сам Анте пенальти и реализовал.

Ну, и четвертый гол Бретонеса издали — это уже к Войцеху Щенсному; надо ему набирать форму поскорее, а то с Пеньей беда.

4 - #Barcelona have conceded four penalties in their last 15 games in @LaLigaEn, one more than in their previous 77 games in the competition (3). Pressure. pic.twitter.com/BLJk8SbHzi — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2024

Уже в среду у "Барсы" матч с "Янг Бойз" в ЛЧ — думается, там состав будет боевым со старта, и качество игры тоже будет отличаться.

Пока же констатируем — у команды Флика в таблице осталось 21 очко, и она в любом случае останется лидером по итогам тура. У "Осасуны" - 14 баллов, это зона ЛЕ.

8-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 4:2

Голы: Будимир, 18, 72 (с пенальти), Сарагоса, 28, Бретонес, 85 — Виктор, 53, Ямаль, 90

"Осасуна": Эррера — Аресо (Видаль, 84), Бойомо, Катена, Крус (Эррандо, 84) — Ибаньес, Торро, Орос — Рубен Гарсия (Пенья, 59), Будимир (Рауль Гарсия, 77), Сарагоса (Бретонес, 77)

"Барселона": Пенья — Кунде, Серхи Домингес (Форт, 85), Кубарси, Мартин (Бальде, 70) — Торре (Рафинья, 59), Эрик Гарсия, Педри — Ферран Торрес, Левандовский (Касадо, 70), Виктор (Ямаль, 59)

Предупреждения: Ибаньес, 61, Сарагоса, 69 — Серхи Домингес, 71, Педри, 90+6