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Примера. Осасуна — Барселона 4:2. Конец победной серии Флика

Испания
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Каталонцы выставили полурезерв — и поплатились

Примера. Осасуна — Барселона 4:2. Конец победной серии Флика

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" впервые в сезоне проиграла в рамках Ла Лиги — и счет абсолютно по игре.

Ганси Флика можно понять — график плотный, он хотел дать отдых части основы, и так на лавке оказались Ямаль, Рафинья, Иньиго, Бальде. Вкупе с травмами Гави, Френки, Араухо, Кристенсена, Ольмо, Фермина, тер Штегена это ослабило состав "Барсы" до неузнаваемости.

За весь первый тайм она даже по воротам не пробила — представляете такое?

Вместо привычных атак "Барса" пропускала акции соперника. На 18-й минуте Сарагоса пробежал флангом Кунде и навесил точно на Будимира — это 1:0.

На 28-й минуте Брайан уже сам убежал в контратаку, легко оббежал Серхи Домингеса, обыграл Пенью и закатил мяч в ворота — 2:0.

В начале второго тайма было видно, что Флик мощно поговорил с командой в перерыве. Даже без замен "Барса" подняла темп, создала пару острых моментов. Если и был период, когда она могла вернуться в матч, то именно около 55-й минуты, но Левандовский и Ферран не забили с близкого расстояния, а курьезного мяча Пау Виктора, лучшего бомбардира "Барсы-Б" в прошлом сезоне, не хватило.

Да, он использовал ошибку Эрреры, но уже на 70-й минуте "Осасуна" убежала в дежурную контратаку, и беспомощный на таком уровне Серхи сбил Будимира. Сам Анте пенальти и реализовал.

Ну, и четвертый гол Бретонеса издали — это уже к Войцеху Щенсному; надо ему набирать форму поскорее, а то с Пеньей беда.

Уже в среду у "Барсы" матч с "Янг Бойз" в ЛЧ — думается, там состав будет боевым со старта, и качество игры тоже будет отличаться.

Пока же констатируем — у команды Флика в таблице осталось 21 очко, и она в любом случае останется лидером по итогам тура. У "Осасуны" - 14 баллов, это зона ЛЕ.

8-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 4:2

Голы: Будимир, 18, 72 (с пенальти), Сарагоса, 28, Бретонес, 85 — Виктор, 53, Ямаль, 90

"Осасуна": Эррера — Аресо (Видаль, 84), Бойомо, Катена, Крус (Эррандо, 84) — Ибаньес, Торро, Орос — Рубен Гарсия (Пенья, 59), Будимир (Рауль Гарсия, 77), Сарагоса (Бретонес, 77)

"Барселона": Пенья — Кунде, Серхи Домингес (Форт, 85), Кубарси, Мартин (Бальде, 70) — Торре (Рафинья, 59), Эрик Гарсия, Педри — Ферран Торрес, Левандовский (Касадо, 70), Виктор (Ямаль, 59)

Предупреждения: Ибаньес, 61, Сарагоса, 69 — Серхи Домингес, 71, Педри, 90+6

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Барселона Осасуна (Памплона)
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.09.2024 в 01:08
Тут, друзья прислали инфу. Если правда, то глупый Перес ночь спать не будет... И я даже не о том, что Суд официально подтвердил, что полностью останавливает строительство/реконструкцию тренировочного стадиона великой Барселоны под названием "Сантьяго Бернабеу", в той ее части, что касается парковок и концертов (перес пролетел на миллиард евро). ... Я о том, что так любит глупый Перес... Он любит рекорды... Он тщательно оберегает все то, что при нем вписывается в его позорную историю и в историю его позорного клуба... Кстати, он также скрупулезно считает, сколько ЗМ получили игроки позорного реала в эпоху его позорного правления. Так вот, НА СЕГОДНЯ !!! ... Барабанная дробь!!!! ФК БАРСЕЛОНА - первая команда испанской Лиги, которая забила в чемпионате - 6500 мячей!!! У реала - 6499 .... .. Уже сегодня перепроверю инфу в других источниках! Если правда, это сильный удар по амбициям глупого старикашки!
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Комментарии 74
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.09.2024 в 01:08
Тут, друзья прислали инфу. Если правда, то глупый Перес ночь спать не будет... И я даже не о том, что Суд официально подтвердил, что полностью останавливает строительство/реконструкцию тренировочного стадиона великой Барселоны под названием "Сантьяго Бернабеу", в той ее части, что касается парковок и концертов (перес пролетел на миллиард евро). ... Я о том, что так любит глупый Перес... Он любит рекорды... Он тщательно оберегает все то, что при нем вписывается в его позорную историю и в историю его позорного клуба... Кстати, он также скрупулезно считает, сколько ЗМ получили игроки позорного реала в эпоху его позорного правления. Так вот, НА СЕГОДНЯ !!! ... Барабанная дробь!!!! ФК БАРСЕЛОНА - первая команда испанской Лиги, которая забила в чемпионате - 6500 мячей!!! У реала - 6499 .... .. Уже сегодня перепроверю инфу в других источниках! Если правда, это сильный удар по амбициям глупого старикашки!
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 01:07
Ну не могут барсуки принять реальность, и всё. Травмы говорите , так в травмах, помимо всего , виноваты плохая физ. подготовка и такая же клубная медицина, если не на 100 %, то на 50 % точно. Судьи - это вечная тема фанов барсуков. Перес и его заговор с самим Королем Испании ??? !!! Так на то Реал и есть Королевский Клуб Что там ещё у вас, голуби вы мои барсуки ?
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Spokoyno (Київ)
29.09.2024 в 01:05
Спочатку суддя показав картку Будимиру за дайвінг... Утім потом позвонив пе....с його знає хто, і був призначений пенальті за контакт у контактному виді спорту Не підкажете, хто здобував завдяки череді переможних голів з пенальті? Так програли тому що основа молода та ще і багато травмованих! Та ще Роберт з вічним Тор... свої моменти змарнували! А господарі з гольових можливостей xG 2,4 забили ЧОТИРИ! PS КаКли не намагайтесь свій Альцгеймер продемонструвати... Мене цікавить лише ФУТБОЛ, а у своїх купках колупайтеся самі! Зрозуміло, що після кожного дотику ви падаєте, тому і таки забиті Проте звичайні люди таке не роблять!
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MAGA KING
29.09.2024 в 01:00
Darian Clark (Montreal - Quebec) Не знаю на сколько он хитрец, но сегодня он точно «намудрил». И это только начало. Пониже я уже написал про вратаря. Теперь чтобы победить, команда должна будет забивать 6,7 и более мячей, потому что теперь Барсе в ворота будет залетать все, что даже мимо пролетало.
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:52
По справедливости, этот матч должен был закончиться со счётом 6-2. Не хватило памплонцам мастерства реализовать все моменты.
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:55
100 %
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:45
С начала была игра в мяч, так что мимо барсеш@вка, напрасно так долго текст набирал
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.09.2024 в 00:43
Флик, конечно, хитрец! Понимал немец, что с такими кадровыми проблемами, когда 7 основных игроков травмированы, когда половина состава - это резерв состоящий из 18-летних пацанов, когда соперник имеет двукратное преимущество в отдыхе и когда нужно быть свежим и готовым к матчам ЛЧ, он позволил себе дать отдохнуть некоторым лидерам команды, понимая, что больше чем на один пункт в турнирной таблице никто к Барселоне не приблизится. Понятное дело, арбитры, конечно могут убить завтра АМ, но реал сейчас настолько слабый, что и с помощью арбитров врядли сможет выиграть у матрасников. Что касается матча, то уже два испанских спортивных ресурса вышли с крупными фото, где четко видно, что перед вторым голом отсасуны, игрок отсасуны наступил на ногу игроку Барселоны. Я напомню, уже в этом чемпионате, в матче с Райо, арбитр отменил гол Левандовски, потому что перед этим событием, Кунде наступил на ногу сопернику. А также, совсем недавно, в матче реал-Бетис, на 3-й минуте матча, Куртуа наступил на ногу сопернику. И это не фол и не пенальти. Как видим, без помощи арбитров Перес затормозить даже юношей великой Барселоны не может. Ну и, естественно, никакого пенальти в ворота Барселоны и близко не было! Была игра в мяч, а то, что соперники, после гола Барселоны обосрались и искали свое спасение в пенальти, перед этим 3 раза симулировали оргазм в штрафной великой Барселоны и, в итоге подсунули свои дряблые ножки под ноги уже отбившего мяч защитника Барсы, это всё согласно методичек которые логово переса расписало для подконтрольных себе идиотов со свистком. Нужно абсолютно спокойно принять этот результат. Потому что абсолютно очевидно, что ФК Барселона на правильном пути. И тренер клуба думает не про сегодня, а про весь сезон.
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:48
Тупая ротация, не давшая ровным счётом ничего, кроме потери 3 очков. Даже Куман с Хави так тупо не тупили.
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:50
Браво, Монреальський Оленю!!!
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:52
Мои поздравления, переходящие в соболезнования. Весь сезон будет похож на сегодняшний матч. И в Ла Лиге, и в ЛЧ. Некому играть, кроме Ямаля. Чи тобі повилазило ? Га ?
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:43
Ага так и было Флик продался.
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:40
То, шо сделал Флик не поддаётся никакому описанию и объяснению. Это тупость чистейшей воды. Я сильно разочарован Фликом. Делать такую дебильную ротацию за счёт проигрыша команды? Так давайте и Алавесу тогда сольём, а миллионеры в трусах пусть отдохнут, набегались же бедненькие, устали. Или же позвонили сверху...
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:41
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:45
Витёк, ты уже в Чикаге? Подальше от фронта?
 
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:31
Менять Роберта, а не тупорылого Торрмоза при счёте 1-2, это ли не слив, это ли не предательство? Нет слов.
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MAGA KING
29.09.2024 в 00:36
А как врать сыграл? Помню в прошлом сезоне, когда он играл, каждым катящийся в сторону ворот мяч беспрепятственно закатывался в них
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:52
Не знаю, я игру не смотрел. Как стартовый состав увидел перед игрой, так сразу же и не смотрел. А зачем? Итог уже был ясен.
 
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MAGA KING
29.09.2024 в 00:23
Это было красиво, наверное. Эх не посмотрел такой красоты
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:22
Реал разорвет эту барсешавку на британские флаги, и не оставит мокрого места.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.09.2024 в 00:44
Не, отсосет слабый реал. Даже не сомневайся!
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:19
Памплонцы ожидаемо осасунули барсе. Во-первых согласно теории вероятностей барса должна была когда-то проиграть. Во-вторых, и это главное, слабость нынешней барсы видна всем, кроме её болельшиков - барсуков (а что можно увидеть из норы ?) Тур назад я писал, что барса похожа на Жирону в прошлом сезоне - рано или поздно сдуется. Вот они и решили, не тянуть с этим. Браво Осасуне.
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:23
Ты видел стартовый состав Барсы, умник?
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:42
а меня не е.....
 
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:18
У пут@лонцев хватает наглости обвинять Флика в продажности, барсешавки обнаглели совсем.
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:20
Это еще про судью не писали - ждем с.
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:21
Вже Альцгеймер написав. Тепер чекаємо на Алєня...Хоча наврядчи...В нього сьогодні керлінг та пєтушині бої
 
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Spokoyno (Київ)
29.09.2024 в 00:17
Чи сталося щось неймовірне НІТ! Двох складів у Барселоні НЕМА! Та і в "основі" багато травмованих Тому експеримент, щоб підготуватися до матча ЛЧ, досягти перемоги другим складом провалився! А попереду важкий сезон... Коли і щотижня доведеться здебільшого грати по ДВА матча! А з 12... 15 польовими гравцями такий режим ЖАХливий! PS Переможний гол з пенальті... Десь таке ми вже бачили
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:20
А придурочний Альцгеймер все шукає якісь заговори. Як деякі люди на старості тупішають. Сподіваюся, що твоя корова розумніша за тебе
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:21
Спокійно, Док...Це ж Корова і пише....
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:22
Ні, корова не така дурна, як її господар
 
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:23
Не можна від звичайної кози хотіти стільки молока, як від корови-рекордистки.
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:15
Если так спокойно дарить три очка среалишке, то ни о каком чемпионстве и речи быть не может. Флик, ты шо ОХ.УЕЛ?
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:16
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:16
Блохастый, не гони на Флика. Он нормальный пацан:)
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sasha popov (Новомосковськ)
29.09.2024 в 00:25
Олег, осасунцы Хоттабыча на трибуны посадили(сам бачив з флагом СРСР)
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Odess-it (Odessa)
29.09.2024 в 00:15
Офігенний матч! Тількі так треба грати с грандами.Неймовірна фізична та мотіваційна підготовка гравців Браво!
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:13
Пропоную перед грою з Баварією попередньо обмазати кремом всю команду, а голкіпера ще й наперед роздіти ...
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:16
Думаешь крем подсыпали что-то?
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:13
Испанские футбольные издания пишут о наличии коричневых пятен на шортах игроков Барселоны. Природу пятен призвана выяснить специальная комиссия
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La Scala (Milano)
29.09.2024 в 00:12
Початок кінця. Але барсонуті до кінця звикли . А де це парнокопитне чудо? Де його пронос, що Перес всьо купіл?
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:12
Девиз понторезки пут@лонской
sticker
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:11
Что это с Фликом, это временный заскок или продажность? Вот и думай теперь после этого, кто у нас тренером...
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:14
Что ты несёшь? Флик топовый тренер, был есть и будет. В отличии от понторезки
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:15
Він несе яйця. Хоча це не дуже звично для Пєтуха
 
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Лекарь (село Дарниця)
29.09.2024 в 00:08
Упс...
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:10
...Ай дід іт егейн
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:18
...гейм оувер....
 
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Море23 (Одесса)
29.09.2024 в 00:06
Такое чувство что Флик сыграл сегодня на ставках .команда проигрывает он меняет поляка
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:14
Так он по контракту может. Денег ему не доплачивают, вот он гасставочках и аомпенсирует
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Вarcelinius
29.09.2024 в 00:05
То, шо сделал Флик иначе, как преступлением и изменой не назовёшь. За это надо расстреливать. Это удар ножом в спину. Только не надо мне трындеть про ротацию, всё равно те игроки вышли во втором тайме.
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:06
Удар в псіну
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:07
Флик виноват??? тогда может папа римский? Раз так рассуждать
 
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:08
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:09
Ну, в під@рів завжди хтось винен, що вони під#ри
 
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:04
А куда делись любители понторезки ?
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:05
надеются на третий тайм:)
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:04
мне интересно, от Баварии будет снова 2-8 или таки новый рекорд?
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:06
От Баварии тогда должно было быть 2-12, просто Марк тянул мёртвые мячи. А сейчас так же будет, если не больше.
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:01
Черговий " рекорд"...Так, Монреальський Оленю?
Ответить
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:05
Десь в психушці рвуться грати і санітари намагаються вколоти Алєню аміназін із сібазоном
Ответить
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:09
+ галоперидол...Без " Галі" Оленя не вложать...Не той рівень психічних зрушень...
 
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Matachorros (Chicago)
29.09.2024 в 00:00
Отмудохали понтарезку Памплонцы, красавцы.
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Море23 (Одесса)
29.09.2024 в 00:00
Сколько раз помню как только шахтер и барса дают основе в начале отдохнуть всегда проиграешь.что за тупизна.неужели нельзя забить два,три гола основой в первом тайме. и потом менять основу .барлесеус как чувствовал не хотел писать оду флику.сглазил
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2024 в 00:01
девушка, сосите, не овтлекайтесь
Ответить
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:03
Не скигли. "Барлєсєус" не наллє все одно. Він на глід жадний
Ответить
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.09.2024 в 00:00
Цікаво, а Алєнь прискаче, чи він знову сьогодні керлінг дивився?
Ответить
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:02
Сьогодні в нього планова капанина в психіатрії...
Ответить
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metall5291 (Kharkiv)
29.09.2024 в 00:07
у нього сьогодні лапта та городки.
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
28.09.2024 в 23:59
как детей:))
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Вarcelinius
29.09.2024 в 01:04
а почему как? дети ж и играли... смейтесь, смейтесь уроды...
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ANESTEZIO (Вінниця )
28.09.2024 в 23:59
По повній путал@на відотсасунула. Не випадково Кунде вчора лубрікантом повністю намазався
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:04
Це щоб легше заходило...і виходило...Кюнде с.акою відчував...
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Alex-696 (Немирів)
28.09.2024 в 23:57
Відосасунили барсу)))
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