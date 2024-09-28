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Барселона установила свой второй атакующий антирекорд в Ла Лиге за последние 13,5 лет

Испания
Обновлено

Матч против "Осасуны" не задался

Барселона установила свой второй атакующий антирекорд в Ла Лиге за последние 13,5 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" проиграла "Осасуне" в выездном поединке восьмого тура Ла Лиги (4:2).

В первом тайме каталонцы пробили по чужим воротам всего дважды. В общем, показатель ожидаемых голов (xG) составил 0,05.

Opta сообщает, что это второй самый низкий показатель за последние 13,5 лет. Хуже было только в матче против "Эйбара" в мае 2021 (0,01).

Во втором тайме каталонцы отличились дважды, однако все равно уступили. Пока они идут на первом месте чемпионата Испании.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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29.09.2024 в 00:06
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 00:06
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