Осасуна впервые за 40 лет забила Барселоне четыре гола за матч

"Осасуна" победила "Барселону" со счетом 4:2. Для памплонцев такое количество голов в ворота "блауграны" – необычная вещь.

Как сообщает Opta, последний раз "Осасуна" столько забивала "Барсе" в январе 1984 года в матче Ла Лиги. Тогда был зафиксирован такой же счет 4:2.

Аналогичная ситуация произошла в июне 1936 года, однако в Кубке Испании.

3 - This is the third time that @osasuna_en have scored at least four goals against #Barcelona in a match in any competition after doing so in June 1936 (4-2 in Spanish Cup) and in January 1984 (also 4-2 in @LaLigaEN). Poker. pic.twitter.com/sKrfwkt4uN