Ямаль сравнялся с Левандовским по системе гол+пас

Вчера состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" проиграла "Осасуне" со счетом 4:2.

Во время игры вингер "Барселоны" Ламин Ямаль набрал свое 9-е очко в сезоне Ла Лиги по системе гол+пас, благодаря чему сравнялся с Левандовским по этой системе.

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Напомним, на данный момент Роберт Левандовский отметился 7 голами и 2 результативными передачами, а Ямаль - 4 голами и 8 ассистами.