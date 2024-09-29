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Ямаль сравнялся с Левандовским по системе гол+пас

Испания

Скоро обгонит поляка

Ямаль сравнялся с Левандовским по системе гол+пас

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" проиграла "Осасуне" со счетом 4:2.

Во время игры вингер "Барселоны" Ламин Ямаль набрал свое 9-е очко в сезоне Ла Лиги по системе гол+пас, благодаря чему сравнялся с Левандовским по этой системе.

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Напомним, на данный момент Роберт Левандовский отметился 7 голами и 2 результативными передачами, а Ямаль - 4 голами и 8 ассистами.

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Роберт Левандовский Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
BarcaUniversal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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