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"Пенальти нас убил". Флик прокомментировал поражение 2:4 от Осасуны
Взял ответственность на себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик прокомментировал поражение 2:4 от "Осасуны".
"Мы должны смириться с этим поражением. Мы играли не очень хорошо. Я беру на себя ответственность.
Мне кажется, мы могли бы выиграть, если бы хорошо играли с самого начала. Во втором тайме вы могли увидеть, что когда мы хорошо играем и двигаемся, то создаем моменты. Во втором тайме мы улучшили, забили и попытались отыграться. Мы имели шансы, но пенальти нас убил.
У нас есть матчи каждые 3 дня, мы должны продолжать. До сих пор команда работала очень хорошо. Мы до сих пор на правильном пути. У нас есть два дня, чтобы подготовиться к важному матчу во вторник. Надеюсь, мы увидим другую сторону этой команды", — цитирует Флика Barça Universal.
Напомним, что "Осасуна" победила "Барселону" дома впервые с 2012 года. Последний раз "блауграна" уступала клубу из Памплоны в июле 2020 года. С тех пор было 8 побед и одна ничья.
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