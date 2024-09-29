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"Пенальти нас убил". Флик прокомментировал поражение 2:4 от Осасуны

Испания
Обновлено

Взял ответственность на себя

"Пенальти нас убил". Флик прокомментировал поражение 2:4 от Осасуны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик прокомментировал поражение 2:4 от "Осасуны".

"Мы должны смириться с этим поражением. Мы играли не очень хорошо. Я беру на себя ответственность.

Мне кажется, мы могли бы выиграть, если бы хорошо играли с самого начала. Во втором тайме вы могли увидеть, что когда мы хорошо играем и двигаемся, то создаем моменты. Во втором тайме мы улучшили, забили и попытались отыграться. Мы имели шансы, но пенальти нас убил.

У нас есть матчи каждые 3 дня, мы должны продолжать. До сих пор команда работала очень хорошо. Мы до сих пор на правильном пути. У нас есть два дня, чтобы подготовиться к важному матчу во вторник. Надеюсь, мы увидим другую сторону этой команды", — цитирует Флика Barça Universal.

Напомним, что "Осасуна" победила "Барселону" дома впервые с 2012 года. Последний раз "блауграна" уступала клубу из Памплоны в июле 2020 года. С тех пор было 8 побед и одна ничья.

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Барселона Осасуна (Памплона) Флик
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Источник:
BarcaUniversal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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MaximSK (Киев)
29.09.2024 в 11:31
Причина поражений в ужасной игре в обороне и нового вратаря не в чем упрекнуть, все удары были не берущийся.
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
29.09.2024 в 11:31
Причина поражений в ужасной игре в обороне и нового вратаря не в чем упрекнуть, все удары были не берущийся.
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
29.09.2024 в 10:17
Авжеж коли у команди мало що виходить і вона програє не лише в русі - жаги до перемоги, а і в рахунку отримати такий суперечливий ПЕНАЛЬТІ це як контрольний постріл в голову!
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Algrab (Костопiль)
29.09.2024 в 11:11
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