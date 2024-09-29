"Пенальти нас убил". Флик прокомментировал поражение 2:4 от Осасуны

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик прокомментировал поражение 2:4 от "Осасуны".

"Мы должны смириться с этим поражением. Мы играли не очень хорошо. Я беру на себя ответственность.

Мне кажется, мы могли бы выиграть, если бы хорошо играли с самого начала. Во втором тайме вы могли увидеть, что когда мы хорошо играем и двигаемся, то создаем моменты. Во втором тайме мы улучшили, забили и попытались отыграться. Мы имели шансы, но пенальти нас убил.

У нас есть матчи каждые 3 дня, мы должны продолжать. До сих пор команда работала очень хорошо. Мы до сих пор на правильном пути. У нас есть два дня, чтобы подготовиться к важному матчу во вторник. Надеюсь, мы увидим другую сторону этой команды", — цитирует Флика Barça Universal.