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Сельта – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Встреча двух середняков?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас "Сельта" и "Жирона" занимают места в середине турнирной таблицы Ла Лиги. У команды Виктора Цыганкова есть шанс обойти своих конкурентов в случае победы, но смогут ли они ее одержать?
Играть на "Балаидосе" всегда непросто, но кто-то должен наконец-то прерывать свою полосу неудач.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.
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Примера. 8 тур.
29 сентября. 15:00. Виго. "Балаидос"
Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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