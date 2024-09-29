Сельта – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Сейчас "Сельта" и "Жирона" занимают места в середине турнирной таблицы Ла Лиги. У команды Виктора Цыганкова есть шанс обойти своих конкурентов в случае победы, но смогут ли они ее одержать?

Играть на "Балаидосе" всегда непросто, но кто-то должен наконец-то прерывать свою полосу неудач.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Примера. 8 тур.

29 сентября. 15:00. Виго. "Балаидос"

Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Сельта" — "Жирона" Смотреть трансляцию

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