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Сельта – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Встреча двух середняков?

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас "Сельта" и "Жирона" занимают места в середине турнирной таблицы Ла Лиги. У команды Виктора Цыганкова есть шанс обойти своих конкурентов в случае победы, но смогут ли они ее одержать?

Играть на "Балаидосе" всегда непросто, но кто-то должен наконец-то прерывать свою полосу неудач.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Примера. 8 тур.

29 сентября. 15:00. Виго. "Балаидос"

Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Сельта" — "Жирона"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Чемпионат Испании Сельта (Виго) Ла Лига Виктор Цыганков Жирона смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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