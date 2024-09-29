Экс-арбитр Гонсалес оценил эпизод перед вторым голом в ворота Барсы в матче против Осасуны

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод в матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Осасуна", 2:4.

На 20-й минуте матча хавбек "Осасуны" Лукас Торро наступил на ногу форварду "Барселоны" Пау Виктору. Главный судья Гильермо Куадра Фернандес не увидел в этом эпизоде нарушения правил.

"В борьбе за мяч игрок "Осасуны" наступил на ногу футболиста "Барселоны", после чего был забит гол. Поскольку в начале атаки было нарушение, судья должен был зафиксировать фол.

ВАР должен был предупредить арбитра, что в начале атаки было нарушение правил. Рефери не зафиксировал фол, поскольку считал его недостаточным", — сказал Гонсалес.