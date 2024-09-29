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Экс-арбитр Гонсалес оценил эпизод перед вторым голом в ворота Барсы в матче против Осасуны
Считает, что второй гол следовало отменить
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод в матче 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Осасуна", 2:4.
На 20-й минуте матча хавбек "Осасуны" Лукас Торро наступил на ногу форварду "Барселоны" Пау Виктору. Главный судья Гильермо Куадра Фернандес не увидел в этом эпизоде нарушения правил.
"В борьбе за мяч игрок "Осасуны" наступил на ногу футболиста "Барселоны", после чего был забит гол. Поскольку в начале атаки было нарушение, судья должен был зафиксировать фол.
ВАР должен был предупредить арбитра, что в начале атаки было нарушение правил. Рефери не зафиксировал фол, поскольку считал его недостаточным", — сказал Гонсалес.
Напомним, после матча с "Осасуной" "Барса" занимает первое место в чемпионате Испании, у них в активе 21 балл.
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