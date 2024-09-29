Атлетико – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Противостояние коллективов Диего Симеоне и Карло Анчелотти - это всегда интересно, эмоционально и страстно. А когда у них еще есть немалая турнирная мотивация, ведь они преследуют "Барселону", то градус начинает расти в геометрической прогрессии.

Очередная серия футбольного топ-сериала ожидает нас уже сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Примера. 8 тур.

29 сентября. 22:00. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Атлетико" — "Реал" Смотреть трансляцию

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