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Атлетико – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Мадридское дерби не бывает скучным

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates

Новина українською

Противостояние коллективов Диего Симеоне и Карло Анчелотти - это всегда интересно, эмоционально и страстно. А когда у них еще есть немалая турнирная мотивация, ведь они преследуют "Барселону", то градус начинает расти в геометрической прогрессии.

Очередная серия футбольного топ-сериала ожидает нас уже сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.

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Примера. 8 тур.

29 сентября. 22:00. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Атлетико" — "Реал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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