Атлетико – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

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Мадридское дерби не бывает скучным
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S.Bustamante/Soccrates
Противостояние коллективов Диего Симеоне и Карло Анчелотти - это всегда интересно, эмоционально и страстно. А когда у них еще есть немалая турнирная мотивация, ведь они преследуют "Барселону", то градус начинает расти в геометрической прогрессии.
Очередная серия футбольного топ-сериала ожидает нас уже сегодня.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 сентября.
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Примера. 8 тур.
29 сентября. 22:00. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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