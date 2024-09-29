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Так и не заиграл. Хесус Вальехо покинет Реал Мадрид
Одно время на игрока делал ставку Зидан
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA
Хесус Вальехо покинет мадридский "Реал" этой зимой. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти уже приняли решение продать 27-летнего испанца. Причина продажи центрального защитника состоит в том, что Анчелотти не рассчитывает на игрока. Отмечается, что к зимнему трансферному окну игрок больше не будет получать игровое время, за исключением случаев срочной необходимости.
Напомним, Хесус Вальехо перешел в "Реал Мадрид" летом 2015 года. За этот период испанец принял участие в 32 играх, в которых отличился одним голом.
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