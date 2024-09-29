  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Так и не заиграл. Хесус Вальехо покинет Реал Мадрид
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Так и не заиграл. Хесус Вальехо покинет Реал Мадрид

Испания

Одно время на игрока делал ставку Зидан

Так и не заиграл. Хесус Вальехо покинет Реал Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

Новина українською

Хесус Вальехо покинет мадридский "Реал" этой зимой. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти уже приняли решение продать 27-летнего испанца. Причина продажи центрального защитника состоит в том, что Анчелотти не рассчитывает на игрока. Отмечается, что к зимнему трансферному окну игрок больше не будет получать игровое время, за исключением случаев срочной необходимости.

Читайте такжеПрезидент Реала поставил точку в вопросе трансферов

Напомним, Хесус Вальехо перешел в "Реал Мадрид" летом 2015 года. За этот период испанец принял участие в 32 играх, в которых отличился одним голом.

По теме
yellow-arrow
Экс-арбитр Гонсалес оценил эпизод перед вторым голом в ворота Барсы в матче против Осасуны
yellow-arrow
Атлетико – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид) Хесус Вальехо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости