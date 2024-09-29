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Симеоне – о мадридском дерби: Думаю о нашей стратегии

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Высказался о мадридском дерби

Симеоне – о мадридском дерби: Думаю о нашей стратегии

Фото: Getty Images

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Сегодня в 22.00 начнется мадридское дерби. "Атлетико" у себя на стадионе примет "Реал". Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне рассказал о стратегии:

"Я не обращаю внимания на все, что комментируют и говорят, поскольку понимаю, что продукт нужно продавать, нужно продавать игру, дерби со всеми этими прекрасными игроками. Я думаю о нашей стратегии, в процессе поиска варианта, который даст нам больше баланса и позволит создавать лучшие комбинации.

Соперник потерял такого важного игрока, как Кроос, точнее, он закончил играть. Он необыкновенный футболист, необходимый в любой команде, и они в процессе поиска игрока, который даст им то спокойствие, чтобы воспользоваться имеющимся потенциалом в нападении. У нас есть новые игроки, и они поддержат игру команды", — сказал Симеоне.

Напомним, в прошлом сезоне "Атлетико" дважды победил мадридский "Реал", однажды матч закончился ничьей, а один раз победой "Реала".

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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