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Реал запретил Мбаппе посещать мадридское дерби - источник

Испания

Названа причина

Реал запретил Мбаппе посещать мадридское дерби - источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 29-го сентября, в Ла Лиге состоится мадридское дерби - "Атлетико" будет принимать "Реал". В этой игре не сможет принять участие звездный нападающий "сливочных" Килиан Мбаппе, который восстанавливается от травмы.

Француз имел желание посетить матч, наблюдая за ним на трибунах. Однако "Реал" запретил Мбаппе посещать игру. Об этом сообщает Lequipe. По информации источника, клуб опасается возможных столкновений с представителями принципиального соперника.

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Поединок 8-го тура Ла Лиги "Атлетико" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
lequipe.fr
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
29.09.2024 в 16:32
Шо за чушь?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
29.09.2024 в 16:32
Шо за чушь?
Ответить
1
0

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