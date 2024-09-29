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Примера. Сельта — Жирона 1:1. Аспас, как всегда, выручил

Испания

Пятая осечка Цыганкова и компании подряд

Примера. Сельта — Жирона 1:1. Аспас, как всегда, выручил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" продлила серию неудач до пяти кряду, а "Сельта" впервые в новом сезоне сыграла вничью.

Это был матч среднего качества и таких же скоростей.

Первый тайм — сплошная борьба, по итогам которой на перерыв "Сельта" ушла с xG 0,18, а "Жирона" - 0,33.

Как каталонцы умудрились забить? Умный навес Блинда на Эрреру, который был одним из самых активных на поле.

"Сельта" в ответ больше владела мячом, но Клаудио Хиральдес решился на масштабную ротацию, а резервистам катастрофично не хватало решений перед воротами Гассаниги. Тот лишь, скучая, наблюдал, как Блинд и Эррера блокируют очередные плохие попытки Борхи и Альфона.

Во втором тайме стало чуть веселее — он начался с момента Мартина, но Гуаита сыграл блестяще.

Ну, а главным катализатором качества в нападении стали замены Хиральдеса. Стоило выйти на поле основе, как "Жирона" моментально сникла, у нее появились проблемы в тылу. Вдобавок каталонцев подкосили две травмы по ходу матча — сперва Ромеу, затем Блинда.

Гол "Сельты" назревал минуты с 70-й, и в итоге его забил тот, кто и всегда — Яго Аспас четко исполнил левой с линии штрафной.

В таблице ничья особо для команд ничего не поменяля: у "Сельты" теперь 10 очков, у "Жироны" - 9. И те, и другие могут называться середняками.

8-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Жирона" - 1:1

Голы: Аспас, 81 — Эррера, 38

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Домингес, Маркос Алонсо — Каррейра (Уго Альварес, 46), Мориба (Аспас, 65), Дамиан Родригес, Мингеса — Дуран (Сотело, 65), Борха Иглесиас (Дувикас, 58), Альфон (Сведберг, 58)

"Жирона": Гассанига — Франсес, Блинд (Давид Лопес, 54), Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Ромеу (ван де Бек, 14) — Цыганков, Эррера (Солис, 72), Данжума (Хиль, 72) — Абель Руис (Порту, 72)

Предупреждение: Уго Альварес, 78

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