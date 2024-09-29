Примера. Севилья спаслась на Сан-Мамесе, Ло Чельсо феерит за Бетис

Бильбао на последней минуте потерял победу над “Севильей", но он не может сетовать на невезение. Это был абсолютно равный поединок.

Баски открыли счет благодаря подбору и удару от молодого бокс-ту-бокса Микеля Яуресигара.

Также в первом тайме мог забить Иньяки Уильямс, но не пробил Нюланда после обрезки защитников. "Севилья" же создала идеальный шанс для Пеке, но "десятка" пробил прямо во вратаря без помех с 12 метров.

Во втором тайме качели продолжились. С одной стороны, удар Лукебакьо в штангу, с другой — сумасшедший момент Беренгера, чудом не попавшего в угол с центра штрафной.

Мог ли "Атлетик" удержать победу? Да, но только до ошибки Агирресабалы, который промахнулся по мячу и заработал фол последней надежды.

1 - Álex Padilla of #AthleticClub has become the first goalkeeper to come off the bench in a @LaLigaEn match and score an own goal in the 21st century. Stumble. pic.twitter.com/ZtUkRwt5Ek — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2024

Получив большинство, "Севилья" так яростно атаковала, что мяч буквально метался по вратарской Бильбао, и голов могло быть куда больше одного, который по итогу организовал своим проходом по флангу Эджуке.

Выздоравливает "Нервион", это видно. В таблице у него уже 9 очков, у "Атлетика" - 14.

8-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Севилья" - 1:1

Голы: Яуресигар, 36 — Падилья, 90+3 (автогол)

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос (Берчиче, 71), Нуньес, Паредес, Лекуэ — Яуресигар, Весга (де Галларета, 59) — Беренгер (Каналес, 71), Унаи Гомес (Гурусета, 59), Нико Уильямс (Падилья, 85) — Уильямс

"Севилья": Нюланд — Кармона (Педроса, 80), Баде, Ньянзу, Барко (Хуанлу, 46) — Агуме (Навас, 86), Гудель — Лукебакьо, Пеке (Мехия, 80), Эджуке — Иэначо (Сусо, 59)

Предупреждения: Кармона, 55, Ньянзу, 90+6, Педроса, 90+7

Удаление: Агирресабала, 82

Джованни Ло Чельсо забил 5-й гол в 5 матчах за "Бетис". Кажется, это лучший трансфер лета в Испании.

Касатально игры, то "Бетис" атаковал, "Эспаньол" тянул время.

В первом тайме Гарсия отразил удар Альтимиры, двойной шанс Ло Чельсо и Абде, но главное — он отбил пенальти от Абде, который марокканец сам же на дриблинге и заработал.

В перерыве Мануэль Пеллегрини почти кричал на капитана Эктора Бельерина из-за этого — дело в том, что штатный пенальтист в "Бетисе" Ло Чельсо, но Абде вырвал мяч.

2021 - Ez Abde ???????? is the first Real Betis player to won, take and miss the same penalty in a @LaLiga match since Nabil Fekir ???????? did it against Sevilla in January 2021. Stress#Betis ???????? pic.twitter.com/IPqUYHAe3S — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2024

Во втором тайме тот же марокканец еще раз не забил в упор, а в ответ "Эспаньол" впервые разразился своим шансом, и уже Руи Силва еле справился с попыткой Ромеро.

Стадион притих, и Инженер все понимал. Повезло, что у него под рукой есть Ло Чельсо, который даже в таком матче проявил себя: перехватил в штрафной и отправил мяч в угол.

Тяжелая, вымученная победа "Огурцов", но у них сейчас все такие. В таблице у команды Пеллегрини 12 очков, у "Эспаньола" - 7.

8-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Ло Чельсо, 85

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Льоренте, Натан, Рикардо Родригес — Альтимира (Кардосо, 79), Рока (Руибаль, 78)— Лосада (Форнальс, 61), Ло Чельсо, Абде (Диао, 88) — Бакамбу (Витор Роке, 61)

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Серхи Гомес, Кумбулла, Ромеро (Велис, 87) — Жофре (Техеро, 68), Грагера, Лосано (Агуадо, 87), Пуадо (Милья, 55) — Крал, Чеддира (Кардона, 68)

Предупреждения: Рока, 64, Альтимира, 77 — Жофре, 26. Ромеро, 74, Лосано, 82, Эль-Хилали, 90+5