Примера. Севилья спаслась на Сан-Мамесе, Ло Чельсо феерит за Бетис

Бильбао на последней минуте потерял победу над “Севильей", но он не может сетовать на невезение. Это был абсолютно равный поединок.

Баски открыли счет благодаря подбору и удару от молодого бокс-ту-бокса Микеля Яуресигара.

Также в первом тайме мог забить Иньяки Уильямс, но не пробил Нюланда после обрезки защитников. "Севилья" же создала идеальный шанс для Пеке, но "десятка" пробил прямо во вратаря без помех с 12 метров.

Во втором тайме качели продолжились. С одной стороны, удар Лукебакьо в штангу, с другой — сумасшедший момент Беренгера, чудом не попавшего в угол с центра штрафной.

Мог ли "Атлетик" удержать победу? Да, но только до ошибки Агирресабалы, который промахнулся по мячу и заработал фол последней надежды.

1 - Álex Padilla of #AthleticClub has become the first goalkeeper to come off the bench in a @LaLigaEn match and score an own goal in the 21st century. Stumble. pic.twitter.com/ZtUkRwt5Ek