Мадридское дерби останавливали на 18 минут. Фаны Атлетико бросали зажигалки в Куртуа, судья забрал команды с поля

Дерби Мадрида прервали на 68-й минуте. Поклонники "матрасников" бросали зажигалки в Тибо Куртуа с трибун, арбитр решил забрать команды с поля при счете 1:0 в пользу "сливочных".

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Отметим, что эти фанаты "Атлетико" были в масках. Ранее стало известно, что ультрас "кольчонерос" запустили кампанию в социальных сетях, призывая надевать маски на дерби.

Во многих постах с хештегом #MetropolitanoConMascarilla (на Метрополитано в маске) ​​утверждается, что маски закрывают рты, чтобы иметь возможность выкрикивать оскорбления, в том числе расистского характера.