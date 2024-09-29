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Мадридское дерби останавливали на 18 минут. Фаны Атлетико бросали зажигалки в Куртуа, судья забрал команды с поля
Страсти бушуют не только в игре
Getty Images/Global Images Ukraine
Дерби Мадрида прервали на 68-й минуте. Поклонники "матрасников" бросали зажигалки в Тибо Куртуа с трибун, арбитр решил забрать команды с поля при счете 1:0 в пользу "сливочных".
Отметим, что эти фанаты "Атлетико" были в масках. Ранее стало известно, что ультрас "кольчонерос" запустили кампанию в социальных сетях, призывая надевать маски на дерби.
Во многих постах с хештегом #MetropolitanoConMascarilla (на Метрополитано в маске) утверждается, что маски закрывают рты, чтобы иметь возможность выкрикивать оскорбления, в том числе расистского характера.
Courtois doesn’t give a f*ck on Atletico fans throwing objects on him ???? pic.twitter.com/LvGbAd2iJZ— Dr Yash (@YashRMFC) September 29, 2024
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