Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа

"Реал" как и в прошлом сезоне не победил на поле "Атлетико".

Удивительно, ведь в основное время у "Матрасников" в атаке вспомнить можно только проход и удар Хулиана Альвареса с острого угла на 10-й минуте — Куртуа отбил.

В остальном "Атлетико" атаковал медленно, предсказуемо, почти без ударов. Серлот выпадал, Гризманн не находил себе места, вертикальные пасы не проходили ввиду глубокой линии обороны "Реала".

500 - Vs Real Madrid, Antoine Griezmann ???????? plays his 500th game in @LaLigaEN . The French is the 14th player to reach this milestone in the history of the competition, being the second non-Spaniard to record it after Lionel Messi (520). Prince#AtleticoMadrid ????❤ pic.twitter.com/qdSthqGE4k