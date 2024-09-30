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Де Йонг – о зарплате в 37 млн: Говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию и берет отпуск

Испания
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Футболист сине-гранатовых опроверг информацию о доходе

Де Йонг – о зарплате в 37 млн: Говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию и берет отпуск

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг прокомментировал условия контракта с клубом.

"Неправда, что я получаю 37 миллионов. Это высокая цифра, которая очень далека от суммы, которую я зарабатываю. Я понимаю людей, которые разочарованы. Они говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию, берет отпуск и не тренируется, но действительность другая".

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"Я восстанавливался после травмы. Это очень трудный процесс. Но мне лучше и я близок к возвращению", – сказал де Йонг.

В сезоне-2023/24 Де Йонг сыграл 28 матчей на клубном уровне. Полузащитник пропустил 148 дней из-за повреждений, получив 4 травмы.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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