Де Йонг – о зарплате в 37 млн: Говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию и берет отпуск

Полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг прокомментировал условия контракта с клубом.

"Неправда, что я получаю 37 миллионов. Это высокая цифра, которая очень далека от суммы, которую я зарабатываю. Я понимаю людей, которые разочарованы. Они говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию, берет отпуск и не тренируется, но действительность другая".