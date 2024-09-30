Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Йонг – о зарплате в 37 млн: Говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию и берет отпуск
Футболист сине-гранатовых опроверг информацию о доходе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг прокомментировал условия контракта с клубом.
"Неправда, что я получаю 37 миллионов. Это высокая цифра, которая очень далека от суммы, которую я зарабатываю. Я понимаю людей, которые разочарованы. Они говорят, что этот парень зарабатывает много денег, не хочет делать операцию, берет отпуск и не тренируется, но действительность другая".
"Я восстанавливался после травмы. Это очень трудный процесс. Но мне лучше и я близок к возвращению", – сказал де Йонг.
В сезоне-2023/24 Де Йонг сыграл 28 матчей на клубном уровне. Полузащитник пропустил 148 дней из-за повреждений, получив 4 травмы.
Популярное сейчас
- Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
- Отыграл все 90 минут. Цыганков получил одни из самых высоких оценок за матч против Сельты
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе