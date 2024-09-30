Мичел о ничьей с Сельтой: Мы владели мячом, но нам не хватало сил у ворот соперника

Вчера "Жирона" сыграла в результативную ничью с "Сельтой" (1:1). Каталонцы не могут победить уже пятый матч подряд во всех турнирах. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "бело-красных" Мичел пожаловался на травмы двух игроков таких как Дейли Блинд и Ориоль Ромеу, особенно последнего, поскольку он оставляет дыру в полузащите, что сказалось на результате команды.

"Это была игра силы против силы. Мы владели мячом, но нам не хватало сил у ворот соперника. Я доволен, потому что у меня есть ощущение, что моя команда доминировала с мячом, мы неплохо играли несмотря на то, что в первые 15 минут второго тайма они давили на нас. Я поздравил тренера "Сельты", потому что считаю, что это была хорошая игра. До гола в первом тайме не может быть так, что мы так много владеем мячом, но не бьем по воротам. Мы должны делать это больше, потому что это означает, что соперник должен начинать с нуля, а ты находишься в лучшей позиции. [Травмы] Это самое большое беспокойство, которое я имею от игры. У нас нет опыта игры каждые три дня. Если Ромеу выбывает на несколько недель в полузащите, мы будем играть слабо в полузащите. Посмотрим, что покажут тесты", - цитирует Мичела Marca.

Добавим, что следующий поединок "Жирона" в рамках Лиги чемпионов 2 октября дома против "Фейеноорда".