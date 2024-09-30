Гарсия Пимьента: Атлетик создал несколько опасных моментов на контратаках, и мы заслуживали по крайней мере ничью

В восьмом туре Ла Лиги "Севилья" на выезде сумела спастись от поражения с "Атлетиком Бильбао", в конце матча доигрывавшим встречу в меньшинстве (1:1). Главный тренер андалузского клуба Гарсия Пимьента после поединка подчеркнул, что его команда смогла создать опасные возможности у ворот соперника, несмотря на статус фаворита этого противостояния у басков.

"Это команда, которая оказывает большое давление на тебя, они играют на очень высоком уровне, участвуют в Лиге Европы и в турнирной таблице показывают уровень, на котором они находятся, но с первого момента мы вышли на игру. "Атлетик" создал несколько опасных моментов на контратаках, и мы заслуживали по крайней мере ничью. Мы хотели добыть все три очка, но это было невозможно. В последние несколько минут, даже если они были в меньшинстве, нам было трудно забить гол, потому что они защищались большим количеством у своих ворот", - цитирует Пимьенту Marca.

Добавим, что "Севилья" после восьми туров занимает 13-е место, имея в своем активе 9 очков.