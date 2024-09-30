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Симеоне: Инцидент с приостановкой матча пошел нам на пользу - команда заиграла по-другому
Подопечные Чоло лучше адаптировались
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат поединка против "Реала" (1:1) в Ла Лиге.
Напомним, "матрасники" забили свой гол на 90+5 минуте усилиями Анхеля Корреа.
"Это была не та игра, которую мы себе представляли. Во втором тайме мы сыграли хорошо после того, когда "Реал" забил.
Инцидент с приостановкой матча пошел нам на пользу - затем команда вышла и заиграла по-другому. Мы заслужили ничью в игре, в которой ни у одной из команд не было особого преимущества в атаке", - приводит слова аргентинца Marca.
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