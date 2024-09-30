Симеоне: Инцидент с приостановкой матча пошел нам на пользу - команда заиграла по-другому

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат поединка против "Реала" (1:1) в Ла Лиге.

Напомним, "матрасники" забили свой гол на 90+5 минуте усилиями Анхеля Корреа.

"Это была не та игра, которую мы себе представляли. Во втором тайме мы сыграли хорошо после того, когда "Реал" забил.

Инцидент с приостановкой матча пошел нам на пользу - затем команда вышла и заиграла по-другому. Мы заслужили ничью в игре, в которой ни у одной из команд не было особого преимущества в атаке", - приводит слова аргентинца Marca.