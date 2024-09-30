Атлетико опубликовал заявление в связи со скандалом во время матча с Реалом

"Атлетико" выступил с официальным заявлением, в котором осудил поведение некоторых болельщиков во время матча восьмого тура чемпионата Испании против "Реала".

"Атлетико" выражает свое неприятие факта бросания предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским "Реалом“. Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний режим, предусмотренный для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту.

Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрируют примерное поведение", - говорится в сообщении.