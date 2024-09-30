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Атлетико опубликовал заявление в связи со скандалом во время матча с Реалом
Вина признана
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" выступил с официальным заявлением, в котором осудил поведение некоторых болельщиков во время матча восьмого тура чемпионата Испании против "Реала".
"Атлетико" выражает свое неприятие факта бросания предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским "Реалом“. Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний режим, предусмотренный для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту.
Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрируют примерное поведение", - говорится в сообщении.
Напомним, во втором тайме фанаты "матрасников" забросали штрафную голкипера "Реала" Тибо Куртуа посторонними предметами. После этого команды около 20 минут провели в подтрибунном помещении.
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