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Атлетико опубликовал заявление в связи со скандалом во время матча с Реалом

Испания

Вина признана

Атлетико опубликовал заявление в связи со скандалом во время матча с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" выступил с официальным заявлением, в котором осудил поведение некоторых болельщиков во время матча восьмого тура чемпионата Испании против "Реала".

"Атлетико" выражает свое неприятие факта бросания предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским "Реалом“. Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний режим, предусмотренный для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту.

Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрируют примерное поведение", - говорится в сообщении.

Напомним, во втором тайме фанаты "матрасников" забросали штрафную голкипера "Реала" Тибо Куртуа посторонними предметами. После этого команды около 20 минут провели в подтрибунном помещении.

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Болельщики Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
Atletico Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.09.2024 в 10:20
Так така поведінка ГАНЕБНА і потребує покарання винних! Утім чому це сталося саме на цьому матчі пе...с його знає чи це звичайні ра... тобто вінішизм Ну не може постійні провокації з одного боку, пригадайте слова ЕльЧоло та "антирасиські" вибрики Він... не знайшли хамської відповіді з іншого боку! Тому покарання неадекватів з одної сторони без приведення до нормальної поведінки з іншої ситуацію не виправить!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
30.09.2024 в 10:20
Так така поведінка ГАНЕБНА і потребує покарання винних! Утім чому це сталося саме на цьому матчі пе...с його знає чи це звичайні ра... тобто вінішизм Ну не може постійні провокації з одного боку, пригадайте слова ЕльЧоло та "антирасиські" вибрики Він... не знайшли хамської відповіді з іншого боку! Тому покарання неадекватів з одної сторони без приведення до нормальної поведінки з іншої ситуацію не виправить!
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