Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Щенсный скоро подпишет контракт с Барселоной - вратарь уже вылетел в столицу Каталонии
Трансферу быть
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 сентября, Войцех Щенсный подпишет контракт с "Барселоной" до июня 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Также информации журналиста Сальвы Гарсии, польский голкипер уже прибыл на терминал аэропорта в Малаге, чтобы отправиться в Барселону и пройти медицинские тесты в своем будущем клубе.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, по окончании сезона 2023/24 Щенсный завершил карьеру, но после серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена ответил согласием на предложение "блауграны" заменить коллегу по цеху.
???? IMAGEN @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) September 30, 2024
✈️ Szczęsny llega a la terminal ejecutiva de Malaga para viajar a Barcelona y pasar pruebas médicas con su nuevo club.
???? Aterriza en Barcelona a las 10.30.
[???? @SalvaGJim] pic.twitter.com/4j8Muzdcax
Популярное сейчас
- Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
- Реал запретил Мбаппе посещать мадридское дерби - источник
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО