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Щенсный скоро подпишет контракт с Барселоной - вратарь уже вылетел в столицу Каталонии

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Щенсный скоро подпишет контракт с Барселоной - вратарь уже вылетел в столицу Каталонии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 30 сентября, Войцех Щенсный подпишет контракт с "Барселоной" до июня 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также информации журналиста Сальвы Гарсии, польский голкипер уже прибыл на терминал аэропорта в Малаге, чтобы отправиться в Барселону и пройти медицинские тесты в своем будущем клубе.

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Напомним, по окончании сезона 2023/24 Щенсный завершил карьеру, но после серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена ответил согласием на предложение "блауграны" заменить коллегу по цеху.

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Источник:
Jijantes FC
Опубликовал: Александр Бураков
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