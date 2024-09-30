Щенсный скоро подпишет контракт с Барселоной - вратарь уже вылетел в столицу Каталонии

Сегодня, 30 сентября, Войцех Щенсный подпишет контракт с "Барселоной" до июня 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также информации журналиста Сальвы Гарсии, польский голкипер уже прибыл на терминал аэропорта в Малаге, чтобы отправиться в Барселону и пройти медицинские тесты в своем будущем клубе.

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Напомним, по окончании сезона 2023/24 Щенсный завершил карьеру, но после серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена ответил согласием на предложение "блауграны" заменить коллегу по цеху.