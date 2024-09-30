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Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в мадридском дерби

Испания

Вскоре врачи назовут сроки восстановления бельгийца

Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в мадридском дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа травмировался в матче восьмого тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1). Об этом сообщил наставник мадридцев Карло Анчелотти.

"У Куртуа проблемы с мышцами. Завтра его обследуют", — сказал итальянец на пресс-конференции.

Напомним, Куртуа отыграл все 10 официальных матчей "Реала" в текущем сезоне.

Следующий поединок "сливочные" проведут в рамках Лиги чемпионов с французским "Лиллем".

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Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид) травма Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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