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Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в мадридском дерби
Вскоре врачи назовут сроки восстановления бельгийца
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа травмировался в матче восьмого тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1). Об этом сообщил наставник мадридцев Карло Анчелотти.
"У Куртуа проблемы с мышцами. Завтра его обследуют", — сказал итальянец на пресс-конференции.
Напомним, Куртуа отыграл все 10 официальных матчей "Реала" в текущем сезоне.
Следующий поединок "сливочные" проведут в рамках Лиги чемпионов с французским "Лиллем".
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