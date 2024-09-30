Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил неподобающее поведение вратаря "Реала" Тибо Куртуа в очном матче в Ла Лиге (1:1). Цитирует тренера издание Marca.

Напомним, во втором тайме встреча была из-за остановлена из-за появления на поле посторонних предметов рядом с бельгийским голкипером.

"По поводу людей, которые совершили эти инциденты, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах, но это не оправдывает некоторые действия. Провокаторы тоже должны быть наказаны. Это не оправдывает того, что случилось, но надо быть осторожными с тем, что мы создаем. Я говорю и о себе. Если не применяются санкции - можно делать все, что угодно.

Куртуа? Я сказал ему, чтобы он сохранял спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но остерегайтесь тех из нас, кто играет роль жертвы. Вы видели, как Куртуа провоцировует людей и смеётся", - приводит слова Симеоне Marca.