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Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны

Испания
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Выпад Чоло в сторону бывшего подопечного

Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил неподобающее поведение вратаря "Реала" Тибо Куртуа в очном матче в Ла Лиге (1:1). Цитирует тренера издание Marca.

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Напомним, во втором тайме встреча была из-за остановлена из-за появления на поле посторонних предметов рядом с бельгийским голкипером.

"По поводу людей, которые совершили эти инциденты, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах, но это не оправдывает некоторые действия. Провокаторы тоже должны быть наказаны. Это не оправдывает того, что случилось, но надо быть осторожными с тем, что мы создаем. Я говорю и о себе. Если не применяются санкции - можно делать все, что угодно.

Куртуа? Я сказал ему, чтобы он сохранял спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но остерегайтесь тех из нас, кто играет роль жертвы. Вы видели, как Куртуа провоцировует людей и смеётся", - приводит слова Симеоне Marca.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.09.2024 в 12:33
Як там у Карнегі Не потрібно тягти скаженого пса за хвіст! Навіть, якщо ви його вб'єте ваші рани швидше не загояться! А скаженим ультрас дійсно не місце на трибунах... Бо ефект товпи ніхто не відміняв Всі кидали і я кидав, а от хто перший... спровокував сусідів виявити буде важко!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
30.09.2024 в 12:33
Як там у Карнегі Не потрібно тягти скаженого пса за хвіст! Навіть, якщо ви його вб'єте ваші рани швидше не загояться! А скаженим ультрас дійсно не місце на трибунах... Бо ефект товпи ніхто не відміняв Всі кидали і я кидав, а от хто перший... спровокував сусідів виявити буде важко!
Ответить
0
1

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